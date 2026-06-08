Victor Ponta: „Să stabilim un lucru: chiar nu mai are rost să votăm. N-are rost, de ce să votăm? Păi asta e ideea, că la prezidențiale le-am anulat. N-am văzut nici la Iliescu, nici la Băsescu și nici la Iohannis”

Marius Tucă: „Adică să fie un guvern prezidențial, efectiv”