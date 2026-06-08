ULTIMA ORĂ Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
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În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, a vorbit despre noua formulă de guvernare. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
Victor Ponta spune că așteaptă anunțul oficial al miniștrilor și consideră că unele nume apărute în presă sunt mai bine pregătite decât actualii membri ai Guvernului.