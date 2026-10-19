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Victor Ponta susține că dosarul lui Călin Georgescu este politic: „Dacă mâine ar fi alegeri, ar lua 45%”

Victor Ponta susține că dosarul lui Călin Georgescu este politic: „Dacă mâine ar fi alegeri, ar lua 45%”
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Victor Ponta susține că dosarul lui Călin Georgescu este unul politic. El afirmă că acesta ar putea obține peste 45% din voturi dacă alegerile prezidențiale ar avea loc în prezent. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„E un dosar politic”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Victor Ponta a vorbit despre dosarul lui Călin Georgescu, pe care îl consideră unul politic. Fostul premier susține că Georgescu ar obține un scor electoral mult mai mare dacă alegerile prezidențiale ar avea loc în prezent. De asemenea, afirmă că Georgescu nu ar fi ajuns în fața unei instanțe favorabile și face o paralelă cu propria experiență la Curtea de Apel.

„E un dosar politic, un abuz evident. Guvernul nu are treabă, dar are treabă cu faptul că omul ăsta care a luat 20 și ceva la sută la algeri… Dacă mâine ar fi alegeri ar lua 45%, nu știu, 50%. Categoric mai mult, nu mai puțin. Sigur a picat la tribunalul care nu trebuie de la Curtea de Apel… Eu am picat numai la tribunalul hashtag rezist de la Curtea de Apel.”, a declarat politicianul.

Tribunalul București a decis plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu, însă DIICOT a contestat hotărârea. Contestația urmează să fie analizată de magistrații Curții de Apel București. În motivarea deciziei, judecătorul a arătat că faptele cercetate în dosar nu sunt de natură violentă și că fostul candidat la alegerile prezidențiale nu a creat dificultăți în anchetele anterioare.

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