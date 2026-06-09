În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre contractul cu Rheinmetall din cadrul programului SAFE. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Stai puțin, nu există nicio explicație pentru care să dai 10 miliarde de euro pe echipamente militare din Al Doilea Război Mondial. Nu, domnule, noi cumpărăm tunuri și tancuri. Bănuiesc că au luat și arcuri și săgeți”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre contractul cu Rheinmetall din cadrul programului SAFE. Contractul vizează achiziția de tancuri și tunuri produse de Rheinmetall. El subliniază că acest tip de echipament militar este învechit și nu este la standardele cerințelor actuale. Ba mai mult, investiția de 10 miliarde de euro nu este justificată pentru această achiziție. Ponta subliniază că o prioritate mai mare ar fi avut sistemele anti-drone și anti-rachete.