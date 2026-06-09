În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre contractul cu Rheinmetall din cadrul programului SAFE. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre contractul cu Rheinmetall din cadrul programului SAFE. Contractul vizează achiziția de tancuri și tunuri produse de Rheinmetall. El subliniază că acest tip de echipament militar este învechit și nu este la standardele cerințelor actuale. Ba mai mult, investiția de 10 miliarde de euro nu este justificată pentru această achiziție. Ponta subliniază că o prioritate mai mare ar fi avut sistemele anti-drone și anti-rachete.
„Nu există nicio explicație, nu te supăra. Stai puțin, nu există nicio explicație pentru care să dai 10 miliarde de euro pe echipamente militare din Al Doilea Război Mondial. Bă, puteai să le dai lui Rheinmetall și la francezi. Cumpără, nene, sisteme anti-drone, anti-rachete. Nu, domnule, noi cumpărăm tunuri și tancuri. Bănuiesc că au luat și arcuri și săgeți. Ei au făcut un jaf pentru că dacă îi cereau lui Rheinmetall… Domnule, tot 6 miliarde îți dăm, dar de ne și nouă sisteme anti-drone. Păi era o singură variantă corectă și normală și europeană. Știi că ăștia, băloși ăștia, focile astea băloase cu: pro-europenii. Bă, european e așa: E un singur guvern care se poate face european în sensul principiilor europene, și anume guvernul PSD-AUR. De ce? Că poporul așa a vrut el, că așa l-a votat poporul și pe Nicușor, așa a votat poporul, pe PSD și pe AUR să aibă cei mai mulți parlamentari.”, a declarat politicianul.