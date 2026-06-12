Viorel Cataramă: „Am un sentiment de compasiune pentru Tomac. A fost băgat într-o situație din care nu poate să iasă și va avea doar de pierdut”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă a vorbit despre criza politică în care se află România privind desemnarea noului prim-ministru și formarea unui guvern. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorel Cataramă susține că președintele Nicușor Dan nu l-a numit pe Eugen Tomac în poziția de premier la întâmplare și că ar avea o strategie. În cazul în care Parlamentul îl va respinge pe Tomac, va veni cu un alt tehnocrat, spune invitatul. Dacă nici a doua variantă nu va fi agreată, acesta va folosi o nouă strategie. Va pune presiune pe partide prin amenințarea cu alegerile anticipate.

„Ori nu știe, nu se pricepe, ori nu are consilieri buni, ori nu ascultă de consilieri. În spatele acestei declarații pot să citesc și altceva. Adică, domnilor, nu-l vreți pe Tomac, o să mai pun un tehnocrat, și dacă nu-l vreți nici pe ăla, dizolv Parlamentul. Dizolv Parlamentul și facem alegeri anticipate. Deci eu aici o văd către partide. Bă, ok, pe Tomac o să-l radeți. Dar vin cu unul și mai rău decât Tomac și dacă nu-l alegeți, dizolv Parlamentul.”

Viorel Cataramă: „Am un sentiment de compasiune pentru domnul Tomac”

În ceea ce îl privește pe Eugen Tomac, Cataramă susține că are un sentiment de compasiune pentru acesta. El consideră că Tomac a fost pus într-o situație fără ieșire, având numai de pierdut.