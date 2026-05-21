Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Viorel Cataramă: „Ciucu este «copilul» politic al Monicăi Macovei”

Viorel Cataramă: „Ciucu este «copilul» politic al Monicăi Macovei”

Malina Maria Fulga
Viorel Cataramă: „Ciucu este «copilul» politic al Monicăi Macovei”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă a vorbit despre anumite tensiuni în interiorul Partidului Național Liberal, cauzate, spune el, de transformarea ideologică a partidului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorel Cataramă susține că PNL ar fi abandonat ideologia de dreapta, iar prin infiltrarea unor oameni de stânga ar fi reușit să înlăture liberalii din partid. Acesta îl menționează chiar pe unul dintre liderii partidului, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. El îl consideră pe primarul Ciucu unul dintre „neomarxiștii progresiști” infiltrați în partid. În acest sens, Cataramă a amintit de trecutul politic al acestuia legat de Monica Macovei.

„Acești oameni au devenit majoritari și în interiorul lor au fost infiltrați cu ani în urmă, ușor-ușor, pentru că neomarxiștii progresiști nu au apărut de ieri pe azi. Ei există de mult timp. Ciucu este copilul Monicăi Macovei. Ușor-ușor au crescut în PNL și la un moment dat, când s-au copt premisele, să spunem, au scos capul și au pus mâna pe conducerea Partidului Național Liberal. Ei, oamenii, discutând în termenii de mai sus sau dinainte, au familii, se mai tem. Nu vor să fie sancționați, nu vor să-și piardă locurile de muncă. Până la urmă este de înțeles.”

Cataramă reclamă pierderea identității liberale a partidului, criticând dur noile valori promovate de liderii actuali ai PNL-ului. În opinia sa, această schimbare de direcție contrazice toate principiile de dreapta.

„Oamenii de afaceri au dispărut, sau reprezentanții clasei de mijloc a IMM-urilor au dispărut ușor-ușor din structurile Partidului Național Liberal. Au dispărut din structurile Partidului Național Liberal oamenii competenți, care au fost eliminați, pentru că oamenii competenți deranjează. Oamenii competenți nu pot primi sarcini aiurea să le pună în aplicare în poziție de drepți. Adică, sigur că e o disciplină de partid, dar dacă îți spune să faci o tâmpenie sau o ilegalitate, un om normal sau un om cu coloana vertebrală nu o face.”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Viorel Cataramă: „PNL-iștii au plecat de la ideea că nu se poate face un guvern, iar Bolojan rămâne încă 2 ani premier interimar”
11:00
Viorel Cataramă: „PNL-iștii au plecat de la ideea că nu se poate face un guvern, iar Bolojan rămâne încă 2 ani premier interimar”
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „PNL-iștii mai așteaptă câteva zile. Ilie Bolojan este deja istorie”
10:00
Viorel Cataramă: „PNL-iștii mai așteaptă câteva zile. Ilie Bolojan este deja istorie”
MARIUS TUCĂ SHOW Viorel Cataramă: „PNL s-a transformat într-un partid al bugetarilor. Permanent, membri ai PNL au ocupat funcții la nivel central și local”
09:30
Viorel Cataramă: „PNL s-a transformat într-un partid al bugetarilor. Permanent, membri ai PNL au ocupat funcții la nivel central și local”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Noi a trebuit să clarificăm cu Nicușor Dan dacă suntem un partid care ar putea ajunge la guvernare sau nu”
09:00
Dan Dungaciu: „Noi a trebuit să clarificăm cu Nicușor Dan dacă suntem un partid care ar putea ajunge la guvernare sau nu”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „În România, guvern tehnocrat sună complet necredibil. Călin Georgescu ar putea fi, totuși, un tehnocrat cu multe voturi în spate”
08:30
Dan Dungaciu: „În România, guvern tehnocrat sună complet necredibil. Călin Georgescu ar putea fi, totuși, un tehnocrat cu multe voturi în spate”
ACTUALITATE Călin Georgescu: „După anularea alegerilor, măștile au căzut”
08:00
Călin Georgescu: „După anularea alegerilor, măștile au căzut”
Mediafax
„Hope”, filmul SF sud-coreean care a șocat Cannes-ul. Publicul a aplaudat în timpul proiecției
Digi24
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Mediafax
Bonul din 2007, greu de imaginat azi! Ce cumpărai cu 18,54 lei și cât ar costa acum același coș
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit: Condițiile puse de Bruxelles pentru eliberarea primei tranșe
Cancan.ro
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Veste uriașă de la Finanțe! Se dau mai mulți bani pentru Programul Rabla 2026
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Oamenii de știință au elucidat legătura dintre cafea și tensiunea arterială
FLASH NEWS Fostul șef al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, adus în cătușe la DNA. Dosarul șpăgilor pentru examene ARR intră într-o nouă etapă
12:03
Fostul șef al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, adus în cătușe la DNA. Dosarul șpăgilor pentru examene ARR intră într-o nouă etapă
POLITICĂ Friedrich Merz vrea un statut special pentru Ucraina înaintea aderării complete la UE. Ce facilități ar urma să primească Kievul
11:51
Friedrich Merz vrea un statut special pentru Ucraina înaintea aderării complete la UE. Ce facilități ar urma să primească Kievul
EXCLUSIV Anularea alegerilor, o confruntare între grupările din servicii? Marius Oprea: Georgescu e pe placul uneia/A câștigat acea parte care mai și lucrează
11:48
Anularea alegerilor, o confruntare între grupările din servicii? Marius Oprea: Georgescu e pe placul uneia/A câștigat acea parte care mai și lucrează
FLASH NEWS Kremlinul intensifică propaganda împotriva lui Merz înaintea alegerilor din Germania. Cum vrea Putin să împingă extrema dreaptă AfD la putere
11:29
Kremlinul intensifică propaganda împotriva lui Merz înaintea alegerilor din Germania. Cum vrea Putin să împingă extrema dreaptă AfD la putere
RĂZBOI Rusia a transferat muniții nucleare în Belarus pentru exercițiile militare comune
11:14
Rusia a transferat muniții nucleare în Belarus pentru exercițiile militare comune
INCIDENT Scandal violent izbucnit din gelozie, în Vaslui. Un bărbat a ajuns la închisoare după ce a intrat în casa rivalului său și l-a bătut măr
11:12
Scandal violent izbucnit din gelozie, în Vaslui. Un bărbat a ajuns la închisoare după ce a intrat în casa rivalului său și l-a bătut măr

Cele mai noi

Trimite acest link pe