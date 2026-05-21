Viorel Cataramă: „Ciucu este «copilul» politic al Monicăi Macovei”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă a vorbit despre anumite tensiuni în interiorul Partidului Național Liberal, cauzate, spune el, de transformarea ideologică a partidului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorel Cataramă susține că PNL ar fi abandonat ideologia de dreapta, iar prin infiltrarea unor oameni de stânga ar fi reușit să înlăture liberalii din partid. Acesta îl menționează chiar pe unul dintre liderii partidului, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. El îl consideră pe primarul Ciucu unul dintre „neomarxiștii progresiști” infiltrați în partid. În acest sens, Cataramă a amintit de trecutul politic al acestuia legat de Monica Macovei.

„Acești oameni au devenit majoritari și în interiorul lor au fost infiltrați cu ani în urmă, ușor-ușor, pentru că neomarxiștii progresiști nu au apărut de ieri pe azi. Ei există de mult timp. Ciucu este copilul Monicăi Macovei. Ușor-ușor au crescut în PNL și la un moment dat, când s-au copt premisele, să spunem, au scos capul și au pus mâna pe conducerea Partidului Național Liberal. Ei, oamenii, discutând în termenii de mai sus sau dinainte, au familii, se mai tem. Nu vor să fie sancționați, nu vor să-și piardă locurile de muncă. Până la urmă este de înțeles.”

Cataramă reclamă pierderea identității liberale a partidului, criticând dur noile valori promovate de liderii actuali ai PNL-ului. În opinia sa, această schimbare de direcție contrazice toate principiile de dreapta.