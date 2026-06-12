Zelenski nu vrea pacea. Dan Dungaciu: „Dacă războiul va escalada atât de mult, Ucraina ar putea să vrea să tragă o lume întreagă în război”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat incidentul recent cu drona maritimă ajunsă în zona Mării Negre și a avertizat asupra riscurilor generate de lipsa unor explicații din partea autorităților. Invitatul a susținut că, într-un context regional tensionat, orice incident de securitate trebuie analizat cu maximă atenție pentru a evita speculațiile și interpretările contradictorii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul a explicat că lipsa unor concluzii definitive privind incidentul poate alimenta numeroase scenarii și poate crea incertitudine într-un moment în care conflictul din Ucraina continuă să genereze efecte în întreaga regiune.

Dan Dungaciu: „Dar pentru că n-ați clarificat-o, se poate întâmpla orice”

Invitatul a afirmat că principala problemă este lipsa unei explicații complete privind ceea ce s-a întâmplat.

„Eu de asta spun, nu știu cu drona aceea. Dar pentru că n-ați clarificat-o, se poate întâmpla orice.”, afirmă acesta.

Potrivit profesorului, orice actor implicat într-un conflict poate încerca să profite de vulnerabilitățile observate la adversari sau la statele aflate în apropierea frontului.

„Cineva și-a făcut niște calcule, râde de noi că au văzut ce slabi suntem.”, spune Dan Dungaciu.

Într-un război aflat într-o fază de escaladare este dificil de anticipat toate intențiile și toate strategiile actorilor implicați.

„Nu știe niciodată într-un război al disperării cine vrea să te bage în război, cine vrea să declanșeze război, cine vrea să arunce totul în aer.”, afirmă profesorul.

România trebuie să fie mult mai atentă la evoluțiile din regiune

Profesorul a susținut că actualul stadiu al conflictului din Ucraina este unul extrem de sensibil. Deciziile luate de actorii implicați pot deveni tot mai greu de anticipat.

„În acest moment al războiului, din motive care, sigur, unii le pot justifica pentru Ucraina, s-ar putea ca dorința Ucrainei să zică: domnule, dacă eu cad, cad toți.”, afirmă acesta.

Dungaciu spune că nu consideră inevitabil un astfel de scenariu. El crede că autoritățile trebuie să analizeze cu atenție toate riscurile posibile.