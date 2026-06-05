OFF The Record I Invitat: Dan Dungaciu – prim – vicepreședinte AUR

Președintele României, Nicușor Dan, a desemnat un premier după ce a stat și s-a gândit timp de o lună. Însă desemnarea lui Eugen Tomac drept premier al României naște o serie de controverse.

Este o desemnare serioasă sau este o cacealma, în pregătirea următoarei desemnări? Votează partidele din România drept șef al Executivului un șef de partid neparlamentar, exponent al fostei Administrații? Ce putere are premierul tehnocrat în România, în condițiile în care nici premierul politic n-a rezistat certurilor partidelor? Cum se poziționează AUR în brambureala politică din România? Ce soluții are AUR pentru România, în afară de alegerile anticipate? Cât de credibilă este România cu un șef al Armatei pus sub acuzare pentru intervenții și pile?

Despre toate acestea și multe altele discutăm cu Dan Dungaciu – prim – vicepreședinte AUR și specialist pe politică externă.

Vineri, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe Mediafax.