Prima pagină » Emisiuni » OFF The Record. Invitat: Procuror Marian Trușcă, fost director adjunct al Institutului Național al Magistraturii

OFF The Record. Invitat: Procuror Marian Trușcă, fost director adjunct al Institutului Național al Magistraturii

OFF The Record. Invitat: Procuror Marian Trușcă, fost director adjunct al Institutului Național al Magistraturii
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Sistemul judiciar acuză clasa politică de tentativă de subordonare și face plângeri împotriva politicienilor români la organismele internaționale de profil.

În ce situație se află sistemul judiciar românesc după ani întregi de reforme și modificări legislative? Cât a afectat sistemul reforma pensiilor speciale? Cât afectează noua lege a salarizării unice sistemul de Justiție? Cine este vinovat pentru prescripția dosarelor? Ce repere, pregătire și răspunderi au magistrații români? Cum poate fi revigorată lupta anticorupție? Cum poate fi reformat CSM? Cine ar trebui să ancheteze magistrații? Despre toate acestea și multe altele discutăm cu procurorul Marian Trușcă, fost director adjunct al Institutului Național al Magistraturii, fost procuror șef al Serviciului de documente clasificate din DNA.

Vineri, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe Mediafax.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Contestatarii lui Bolojan au dispărut. Ion Cristoiu: „Dizidența din PNL s-a terminat. A contribuit foarte mult declarația lui Nicușor Dan de seara trecută. PNL a răspuns la atacul președintelui așa cum trebuia”
23:00
Contestatarii lui Bolojan au dispărut. Ion Cristoiu: „Dizidența din PNL s-a terminat. A contribuit foarte mult declarația lui Nicușor Dan de seara trecută. PNL a răspuns la atacul președintelui așa cum trebuia”
ACTUALITATE Tomac, premier fără voie. Ion Cristoiu: „Declarația lui Tomac demonstrează că el este ”iepure” în ecuația formării Guvernului”
22:30
Tomac, premier fără voie. Ion Cristoiu: „Declarația lui Tomac demonstrează că el este ”iepure” în ecuația formării Guvernului”
ACTUALITATE ⁠Medicină mai accesibilă? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces la diverse aplicații medicale”
22:00
⁠Medicină mai accesibilă? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces la diverse aplicații medicale”
ACTUALITATE Noutate în România, Call Center medical. Adina Alberts, medic: „Dacă există o problemă medicală, dar nu este o urgență majoră, se poate apela la 1414”
21:30
Noutate în România, Call Center medical. Adina Alberts, medic: „Dacă există o problemă medicală, dar nu este o urgență majoră, se poate apela la 1414”
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 12 iunie, de la ora 18.00
19:04
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 12 iunie, de la ora 18.00
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „Îi solicit președintelui Nicușor Dan să primească o delegație conservatoare de la PNL, care să îi propună soluții reale pentru salvarea României”
13:00
Viorel Cataramă: „Îi solicit președintelui Nicușor Dan să primească o delegație conservatoare de la PNL, care să îi propună soluții reale pentru salvarea României”
Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Digi24
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația asta. Partidul va fi din ce în ce mai irelevant”
Cancan.ro
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
PNL îi întoarce spatele lui Eugen Tomac. Siegfried Mureșan: „Dacă domnul ar fi un Mario Draghi, atunci poate ne-am uita altfel la dumnealui”
Mediafax
ULUITOR! Cercetătorii spun că AI poate recunoaște semnele depresiei
Click
Horoscop vineri, 12 iunie. Gemenii ajută o persoana dragă, iar Racii fac o alegere complicată
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Cancan.ro
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Ce se întâmplă doctore
Victoria Beckham mănâncă de 25 de ani aceeași mâncare. Dieta strictă pe care soțul ei spune că o respectă aproape fără excepție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
O stea s-a autodistrus atât de catastrofal încât nu a lăsat în urmă nicio dovadă a existenței sale

Cele mai noi

Trimite acest link pe