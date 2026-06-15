Ogică susține că Băcăian și Clita l-ar fi intimidat psihic în cazul biletului: „Voiau să mă terorizeze ca să cedez”

În emisiunea Martorii, Stelian Ogică a povestit despre perioada în care a stat în arest. El spune că a împărțit aceeași cameră cu Sergiu Băhăian timp de aproximativ șase luni. Urmărește aici, integral, emisiunea Martorii

Potrivit lui Ogică, Băhăian era cunoscut pentru o schemă prin care promitea câștiguri mari celor care investeau bani. La început, unii oameni primeau bani înapoi. Astfel, tot mai multe persoane ajungeau să investească.

Ce spune Stelian Ogică despre Băhăian și Clită

Stelian Ogică spune că a stat și cu Ion Clită. Potrivit lui, acesta încerca să pună presiune psihică asupra deținuților și îi speria pe mulți dintre ei.

„Deci, pe mine m-au folosit Băcăian și Clită, pentru că voiau să mă terorizeze psihic, ca să cedez eu cu biletul ăla. Clita citea toată ziua, cu ochelarii așezați jos pe nas, și lua o lamă pe care și-o plimba pe gură, arătându-ți-o. Adică îți dădea de înțeles că, dacă îl superi, scoate lama și îți dă cu ea sau, la noapte, te „lucrează”. Adică te intimida psihic”, spune Ogică

Dezvăluirile făcute în emisiunea Martorii

În cadrul emisiunii, Stelian Ogică a oferit detalii despre experiențele trăite în arest. El a descris atmosfera din acea perioadă și relațiile dintre deținuți.