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Stelian Ogică susține că Sergiu Băhăian și Marian Clită l-ar fi intimidat psihic în cazul celebrului bilet câștigător: „Voiau să mă terorizeze ca să cedez”

Serdaru Mihaela
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În emisiunea Martorii, Stelian Ogică a povestit despre perioada în care a stat în arest. El spune că a împărțit aceeași cameră cu temutul Sergiu Băhăian timp de aproximativ șase luni. Urmărește aici, integral, emisiunea Martorii

Potrivit lui Ogică, Băhăian era cunoscut pentru o schemă prin care promitea câștiguri mari celor care investeau bani. La început, unii oameni primeau bani înapoi. Astfel, tot mai multe persoane ajungeau să investească.

Ce spune Stelian Ogică despre Băhăian și Clită

Stelian Ogică spune că a stat și cu Marian Clită. Potrivit lui, acesta încerca să pună presiune psihică asupra deținuților și îi speria pe mulți dintre ei.

„Deci, pe mine m-au folosit Băcăian și Clită, pentru că voiau să mă terorizeze psihic, ca să cedez eu cu biletul ăla (VEZI AICI POVESTEA BILETULUI). Clită citea toată ziua, cu ochelarii așezați jos pe nas, și lua o lamă pe care și-o plimba pe gură, arătându-ți-o. Adică îți dădea de înțeles că, dacă îl superi, scoate lama și îți dă cu ea sau, la noapte, te «lucrează». Adică te intimida psihic”, spune Ogică.

Dezvăluirile făcute în emisiunea Martorii

În cadrul emisiunii, Stelian Ogică a oferit detalii despre experiențele trăite în arest. El a descris atmosfera din acea perioadă și relațiile dintre deținuți.

„Eu eram crescut în centrul orașului, între șmecheri. Clită și Băhăian erau folosiți de poliție. Existau înțelegeri cu ei. Te lua cu vorba, te atrăgea de partea lui și te ajuta. Era sprijinit și se bucura de anumite avantaje. Părea echilibrat. Băhăian era mai rafinat și mai deștept. Clită citea foarte mult. Clită nu era deloc prost” , spune Ogică

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