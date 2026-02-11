Prima pagină » EXCLUSIV » Devenit om al străzii, criminalul Marian Clită a fost primit înapoi la pușcărie. Ucigașul disidentului Gheorghe Ursu a rugat instanța să-i dea adăpost

Andrei Dumitrescu
11 feb. 2026, 05:00, EXCLUSIV
Ucigașul odios Marian Clită, condamnat atât pentru asasinarea disidentului Gheorghe Ursu în arest, cât și pentru uciderea unei stewardese într-un hotel din Copenhaga, cu aproape 40 de lovituri de cuțit, a ajuns din nou la închisoare după ce a explicat, în instanță, că nu are unde să locuiască.

Conform anchetatorilor, Clită ar fi comis mai multe furturi în speranța că va fi prins și cazat într-un penitenciar, unde nu va mai duce grija zilei de mâine.

Rezident obișnuit al penitenciarelor atât din România, cât și din străinătate, Marian Clită este considerat unul dintre cei mai periculoși infractori români.

Două crime terifiante

Pe lângă un număr neobișnuit de mare de furturi, acesta are la activ și două crime celebre. Mai întâi l-a omorât, în arestul Inspectoratului General al Poliției, pe disidentul comunist Gheorghe Ursu după care, în 2010, a ucis o stewardesă norvegiană într-un hotel din capitala Danemarcei, cu peste 20 de lovituri cu o bară din fier şi 38 de lovituri de cuţit.

Pentru moartea femeii, Clită a primit 14 ani de detenție și a fost trimis să-și execute pedeapsa în România. Eliberat din detenție, bărbatul a intrat în conflict cu fosta soție, care a obținut pe numele lui un ordin de protecție, dar și cu sora lui.

Masă și casă gratis

Surse din Poliție au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Marian Clită și-ar fi rugat sora să-l primească în casă, însă, de teamă că i-ar putea face rău, femeia l-ar fi izgonit. Aflat sub cerul liber, Clită ar fi început să fure din magazine, în mod repetat. Hoțul a ajuns la Poliție în repetate rânduri, însă, pentru că prejuduciile erau, de obicei, de nici 200 de lei, era lăsat să plece.

Sursele Gândul au afirmat că bărbatul ar fi explicat, la audieri, că nu are unde să stea și că, de fiecare dată când pleacă la furat, speră să ajungă din nou la închisoare, pentru a beneficia, gratis, de masă și casă.

Clită a rugat instanța să-l trimită în arest

După ce a strâns un număr mai mare de fapre, Clită a fost reținut pentru 24 de ore, după care, în iunie 2025, a fost prins din nou de către polițiștii Secției 22.

Prezentat instanței, magistrații Judecătoriei Sectorului 6 au decis să-l plasese în arest la domiciliu. Conform anchetatorilor, după o perioadă, timp în care a stat în casa unui prieten, Clită a fost dat afară de către proprietar.

În consecință, acesta ar fi mers din nou la instanță și l-ar fi rugat pe judecător să-i schimbe măsura arestului la domiciliu cu arestul preventiv, pe motiv că nu are unde să stea.

Surse judiciare au afirmat că bărbatul a fost trimis după gratii, iar în prezent s-ar afla închis în Penitenciarul Jilava.

