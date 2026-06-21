Regizorul Anghel Damian, despre documentarul „Cămătarii”: „Acest fenomen al crimei organizate în România a fost extrem de relevant”

Un nou episod memorabil al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a fost difuzat sâmbătă, 20 iunie 2026. Pe canalul oficial de YouTube, comunitatea ”Altceva” fanii au urmrit dialog fascinant cu unul dintre cei mai influenți creatori din industria cinematografică și de televiziune din România, regizorul și scenaristul Anghel Damian.

Amprenta sa artistică a dat naștere unor adevărate fenomene media, printre care se numără „Cămătarii”, „Trafic” – o colaborare intensă cu Tudor Chirilă și Dragoș Bucur –, faimosul serial „Clanul” și explozivul proiect „Tătuțu”. Toate acestea au reușit să adune comunități uriașe de fani și să domine topurile de audiență.

Regizorul Anghel Damian a vorbit despre fenomenul declanșat de documentarul „Cămătarii”.

„Da, în mod cert vorbim despre un fenomen care ne-a atins pe noi toți, indiferent de nivelul nostru cultural sau educațional ori de orașul în care trăiam. Acest fenomen al crimei organizate în România a fost extrem de relevant și mulți susțin că este relevant în continuare; cu siguranță nu în felul în care se întâmpla în anii ’90. Dar aici mă întorc puțin și spun că întotdeauna am crezut că o poveste necesară sau o poveste bună trebuie să vorbească, la un prim nivel, agricultorului dintr-un sat îndepărtat, la un nivel secundar, omului din clasa de mijloc, care are anumite preocupări și își dorește ca într-un film sau serial de gen să regăsească anumite lucruri puțin mai profunde, și, la un nivel superior din punct de vedere intelectual, acelor persoane care sunt preocupate de anumite adâncimi și care vor regăsi în substraturile poveștii tale anumite chestiuni interesante, ce pot naște tot felul de dezbateri interioare sau chiar exterioare.

Cred că o poveste bună — și dacă este să ne uităm în istoria cinematografiei — ar trebui să vorbească pentru toate aceste niveluri. Și aici, dacă vrei, putem să facem o paralelă și cu zona scrisului sau poate hai să mergem în mitologie. În mitologie, poveștile universale spun, în același timp, o poveste simplă, pe înțelesul tuturor, dar, pe de altă parte, în spatele simplității există niște profunzimi. Și iată că astăzi, la 2.000, 3.000 sau 5.000 de ani, dacă ne referim la anumite scrieri, ne uităm la aceste povești și găsim, în funcție de nivelul fiecăruia, lucruri și pilde”, a spus Anghel Damian la podcastul Altceva cu Adrian Artene.

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