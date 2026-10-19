Cât câștigă angajații din penitenciarele americane. O fostă directoare dezvăluie cât poate ajunge salariul unui căpitan

Rodica Crăescu o româncă ajunsă directoare de penitenciar de maximă siguranță în SUA a vorbit despre salariile din sistemul penitenciar american. Ea susține că un căpitan poate câștiga până la 90.000 de dolari pe an. Urmăriți emisiunea integrală pe YouTube.

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Ce salarii se câștigă în penitenciarele americane

Invitată la „Martorii”, Rodica Crăescu a vorbit despre salariile din sistemul penitenciar american. Ea afirmă că instituțiile se confruntă cu dificultăți în recrutarea și păstrarea angajaților. Aceasta susține că veniturile diferă în funcție de stat și de poziția ocupată. Fosta directoare subliniază că un căpitan poate ajunge să câștige până la 90.000 de dolari pe an.

„Este rentabil să lucrezi, dar nu în toate statele. Problemele cu care se confruntă acest field sunt, în primul rând, deficitul de personal și retenția personalului. La conferințele la care am fost, în unele state salariile erau foarte mici. Și atunci era imposibil să poată reține… La funcțiile de management nu mai e pe lună e pe an. Nu contează câte ore lucrezi că dormi acolo… La management nu se plătesc ore suplimentare. Deci, execuția, cred, ar putea să fie 60.000-70.000 de dolari pe an, dar dacă încep să promoveze. Un căpitan poate ajunge până la 90.000 de dolari pe an.”, a declarat ea.

Rodica Crăescu a emigrat în Statele Unite după ce a câștigat la loteria vizelor. Ulterior, a intrat în sistemul penitenciar american, unde a lucrat 21 de ani, dintre care șase ani în funcția de director al unui penitenciar de maximă siguranță.