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Stelian Ogică, despre nunta lui Fane Spoitoru din 2003: „Au fost foarte mulți invitați”

Serdaru Mihaela
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În emisiunea Martorii, Stelian Ogică vorbește despre relația pe care a avut-o cu Fane Spoitoru. Acesta spune că l-a cunoscut personal și că au avut o relație apropiată. Urmărește aici, integral emisiunea Martorii.

Stelian Ogică rememorează atmosfera de la ultima nuntă a lui Fane, organizată la Marriott în 2003, și vorbește despre existența unor filmări din acea perioadă.

„La Fane la nuntă, ultima nuntă pe care a facut-o Fane împreună cu Elena, la Marriott, în 2003, există filmări. Chiar am vorbit de curând cu Elena și am înțeles că mă va ajuta cu un fragment din acea înregistrare. În imagini, apar undeva în apropierea mesei mirilor. Eu cu Boienică am stat la masa. Acesta era  prietenul lui Fane, spune Stelian Ogică”

Ce artiști au cântat la eveniment

În timpul discuției, este amintit și faptul că la nuntă au cântat mai mulți artiști cunoscuți. Printre aceștia s-ar fi aflat și Florin Salam, care era foarte tânăr la acea vreme.

„La nuntă lui Fane au fost foarte mulți: Serghei, Adrian, Salam a cântat. Salam era copil pe atunci”  povestește Ogică

Respectul pe care îl avea Fane pentru Ogică

Un aspect important din declarațiile sale este că Fane îl respecta și îl aprecia. Stelian Ogică spune că se simțea onorat să apară alături de el, iar prezența acestuia îi oferea încredere și prestigiu.

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