Stelian Ogică, mărturii despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa: „M-au ținut o săptămână legat de calorifer, la Poliția Capitalei”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Stelian Ogică a povestit unul dintre cele mai dificile episoade din tinerețea sa. Acesta a relatat cum a ajuns în atenția anchetatorilor după ce o rudă de-a sa a fost implicată într-un caz de omor care a făcut vâlvă la acea vreme. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Potrivit lui Ogică, totul s-a petrecut la scurt timp după ce venise la București din Giurgiu. Acesta locuia într-un cămin și susține că nu a avut nicio legătură cu incidentul care avea să îi schimbe viața pentru o perioadă.

„M-au ținut o săptămână la Poliția Capitalei”

Stelian Ogică a explicat că o rudă de-a sa a fost implicată într-o altercație violentă cu mai mulți militari. Incidentul s-a încheiat tragic.

„O rudă de-a mea s-a bătut cu șapte militari. Este celebra crimă de la Alba, de la restaurantul Alba. S-a bătut cu șapte militari, a omorât unul dintre ei. Dar justiția și-a făcut atât de bine treaba la vremea respectivă, că el a făcut doar 2 ani de pușcărie, pentru că a fost întărâtat și, de fapt, ei au vrut să-l omoare pe el.”, spune Stelian Ogică.

Acesta susține că după incident, ruda sa a ajuns la căminul unde locuia pentru a se spăla.

„El venise cu mine de la țară. Eu stăteam la un cămin. Eu am plecat la căminul respectiv și m-am culcat. El, după ce a făcut acea crimă, s-a bătut cu ei și a omorât acel soldat, a venit să se spele la mine la cămin, deși nu a venit la mine. Eu n-am știut nimic.”, afirmă acesta.

La câteva luni după producerea faptei, Ogică s-a trezit în fața ușii cu polițiștii.

„A doua zi scriau toate ziarele, după trei luni de zile s-a aflat de acestă crimă și într-o dimineață m-am trezit cu mascații, atunci era o altă poveste, m-am trezit cu trei polițiști bătându-mi în ușa, am deschis ușa la cinci dimineața.”, povestește el.

Stelian Ogică spune că a fost dus la Poliția Capitalei și audiat timp de mai multe zile. Invitatul susține că nu avea informații despre cele întâmplate.