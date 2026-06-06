DN 10, este total blocat în județul Buzău. Nu este posibil de estimat când va putea fi reluat traficul

Traficul rutier este complet blocat în acest moment pe DN 10, județul Buzău, în zona localității Colțu Pietrii. Din cauza precipitațiilor recente, o cantitate semnificativă de aluviuni și pământ s-a revărsat de pe versanți direct pe partea carosabilă, făcând trecerea imposibilă.

Se intervine de urgență

Echipele de drumari sunt deja la fața locului și acționează contracronometru cu două utilaje grele pentru curățarea drumului și eliberarea benzilor de circulație. Din cauza volumului de material adus de pe versanți, operațiunea ar putea dura.

Sfaturi și recomandări pentru șoferi:

Evitați zona: Dacă aveți drum pe DN 10, căutați rute alternative sau amânați deplasarea până la deblocarea completă a traficului.

Păstrați distanța: Dacă sunteți deja blocați în coloană, opriți mașina la o distanță sigură de zona afectată și lăsați cale liberă utilajelor de intervenție.

Conduceți prudent: În întreaga zonă există risc de acvaplanare și carosabil alunecos. Reduceți viteza și sporiți atenția la volan.