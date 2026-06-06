Prima pagină » Evenimente » DN 10, este total blocat în județul Buzău. Nu este posibil de estimat când va putea fi reluat traficul

DN 10, este total blocat în județul Buzău. Nu este posibil de estimat când va putea fi reluat traficul

DN 10, este total blocat în județul Buzău. Nu este posibil de estimat când va putea fi reluat traficul
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Traficul rutier este complet blocat în acest moment pe DN 10, județul Buzău, în zona localității Colțu Pietrii. Din cauza precipitațiilor recente, o cantitate semnificativă de aluviuni și pământ s-a revărsat de pe versanți direct pe partea carosabilă, făcând trecerea imposibilă.

Se intervine de urgență

Echipele de drumari sunt deja la fața locului și acționează contracronometru cu două utilaje grele pentru curățarea drumului și eliberarea benzilor de circulație. Din cauza volumului de material adus de pe versanți, operațiunea ar putea dura.

Sfaturi și recomandări pentru șoferi:

Evitați zona: Dacă aveți drum pe DN 10, căutați rute alternative sau amânați deplasarea până la deblocarea completă a traficului.

Păstrați distanța: Dacă sunteți deja blocați în coloană, opriți mașina la o distanță sigură de zona afectată și lăsați cale liberă utilajelor de intervenție.

Conduceți prudent: În întreaga zonă există risc de acvaplanare și carosabil alunecos. Reduceți viteza și sporiți atenția la volan.

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT Discuții directe Nicușor Dan – Volodimir Zelenski. Este necesar un protocol între cele două state care să reglementeze astfel de situații
19:16
Discuții directe Nicușor Dan – Volodimir Zelenski. Este necesar un protocol între cele două state care să reglementeze astfel de situații
EVENIMENT Cum explică Nicușor Dan durata anchetei în cazul dronei care a explodat la Constanța
18:56
Cum explică Nicușor Dan durata anchetei în cazul dronei care a explodat la Constanța
VIDEO Complexul Ciric din Iași a fost mistuit de foc. Care a fost cauza incendiului
19:50
Complexul Ciric din Iași a fost mistuit de foc. Care a fost cauza incendiului
VIDEO Potop în București. Străzi inundate, copaci doborâți, mașini avariate
22:35, 04 Jun 2026
Potop în București. Străzi inundate, copaci doborâți, mașini avariate
EVENIMENT Dezbatere la conferința CNSAS. Directorul Arhivelor Naționale: “Legea informațiilor clasificate ar trebui să fie pentru viitor, nu pentru trecut!”
18:31, 04 Jun 2026
Dezbatere la conferința CNSAS. Directorul Arhivelor Naționale: “Legea informațiilor clasificate ar trebui să fie pentru viitor, nu pentru trecut!”
VIDEO Percheziții DIICOT. Procurorii au destructurat o rețea de traficanți de droguri de mare risc din București. Dealerii acționau în zonele de fițe
17:30, 04 Jun 2026
Percheziții DIICOT. Procurorii au destructurat o rețea de traficanți de droguri de mare risc din București. Dealerii acționau în zonele de fițe
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
Cancan.ro
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Adevarul
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Mediafax
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
Click
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Digi24
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
Cancan.ro
Ce calități și ce defecte ai, în funcție de ora exactă la care te-ai născut. Expertiza numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Descopera.ro
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Cum a transformat Iron Maiden heavy metalul într-o lecție de istorie și literatură

Cele mai noi

Trimite acest link pe