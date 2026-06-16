Două tramvaie s-au ciocnit în intersecția Obor, București. Liniile 5, 10 și 21 au fost blocate

Două tramvaie s-au ciocnit marți în intersecția Obor, București. Liniile 5, 10 și 21 au fost blocate în zona sos. Stefan cel Mare/Calea Moșilor, sens Pasaj Colentina, respectiv Piata Iancului, transmite STB. Conform primelor informații de vină a fost un polițist de la circulație care a bulversat traficul din inersecție.

La această oră, 18.50, circulația tramvaielor din zonă este complet blocată. Nu există victime sau alte vehicule afectate de incident.

Autobuzele linei 605 circuăa pe un traseu prelungit de la Șos. Stefan cel Mare/Str.Barbu Văcărescu, până la bd. Aerogării.

Evenimentul este în dinamică.