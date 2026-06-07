Nicușor Dan a vizitat sediul SCOMAR. SCOMAR este sistemul operativ utilizat de Poliția de Frontieră Română pentru supravegherea litoralului și a frontierei maritime a României.
De la barcă, la portavion, totul este sub control în Marea Neagră, consideră Președintele.
Am analizat procesul de modernizare aflat în desfășurare și capabilitățile actuale ale sistemului, proiectat pentru detectarea și identificarea ambarcațiunilor civile, de la bărci de pescuit și ambarcațiuni de agrement până la nave comerciale și ambarcațiuni rapide.
Totodată, am discutat despre noile provocări de securitate din mediul maritim și despre necesitatea adaptării continue la amenințări. Platformele maritime de mici dimensiuni, cu profil redus, inclusiv anumite tipuri de drone marine, reprezintă o categorie de amenințări care nu se regăsea printre obiectivele pentru care sistemul a fost conceput inițial, afirmă Nicușor Dan.
Vizita a continuat în Portul Militar Constanța, unde am evaluat capabilitățile și nivelul de pregătire ale Forțelor Navale Române. România se află într-un proces amplu de modernizare și înzestrare a forțelor sale armate, inclusiv pe componenta navală.
Am fost, de asemenea, în dana 78, locul unde ieri a avut loc explozia unei drone maritime. Acolo am discutat cu specialiștii pirotehniști care au intervenit la fața locului și am primit o prezentare detaliată operațiunii desfășurate.
Conform informațiilor primite, intervenția s-a desfășurat în conformitate cu procedurile și protocoalele stabilite, prioritatea absolută fiind securizarea zonei și protejarea populației, precum și a personalului implicat în misiune.
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