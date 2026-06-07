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Nicușor Dan, pe flancul de Est al NATO. Președintele a vizitat sediul SCOMAR, scutul Poliției de Frontieră maritimă

Nicușor Dan, pe flancul de Est al NATO. Președintele a vizitat sediul SCOMAR, scutul Poliției de Frontieră maritimă
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Nicușor Dan a vizitat sediul SCOMAR. SCOMAR este sistemul operativ utilizat de Poliția de Frontieră Română pentru supravegherea litoralului și a frontierei maritime a României.

De la barcă, la portavion, totul este sub control în Marea Neagră, consideră Președintele.

Am analizat procesul de modernizare aflat în desfășurare și capabilitățile actuale ale sistemului, proiectat pentru detectarea și identificarea ambarcațiunilor civile, de la bărci de pescuit și ambarcațiuni de agrement până la nave comerciale și ambarcațiuni rapide.

Amenințări minuscule și letale

Totodată, am discutat despre noile provocări de securitate din mediul maritim și despre necesitatea adaptării continue la amenințări. Platformele maritime de mici dimensiuni, cu profil redus, inclusiv anumite tipuri de drone marine, reprezintă o categorie de amenințări care nu se regăsea printre obiectivele pentru care sistemul a fost conceput inițial, afirmă Nicușor Dan.

Portul Militar Constanța, reduta de la mare

Vizita a continuat în Portul Militar Constanța, unde am evaluat capabilitățile și nivelul de pregătire ale Forțelor Navale Române. România se află într-un proces amplu de modernizare și înzestrare a forțelor sale armate, inclusiv pe componenta navală.

  • Chiar în luna următoare sunt programate noi livrări de echipamente care vor contribui la consolidarea capacităților de apărare ale țării.
  • În urmă cu doar câteva săptămâni, Forțele Navale Române au participat la un exercițiu NATO dedicat tocmai contracarării acestui tip de amenințări.
  • Adaptarea la noile tehnologii și la schimbările din mediul de securitate reprezintă o prioritate constantă.
  • În săptămâna care începe pe 10 iunie, la solicitarea României, NATO va organiza o sesiune dedicată securității la Marea Neagră pentru a analiza contextul strategic din regiune, noile amenințări maritime și provocările generate de utilizarea dronelor, atât navale, cât și aeriene, promite Nicușor Dan în postarea sa.

Vizită în dana 78

Am fost, de asemenea, în dana 78, locul unde ieri a avut loc explozia unei drone maritime. Acolo am discutat cu specialiștii pirotehniști care au intervenit la fața locului și am primit o prezentare detaliată   operațiunii desfășurate.

Conform informațiilor primite, intervenția s-a desfășurat în conformitate cu procedurile și protocoalele stabilite, prioritatea absolută fiind securizarea zonei și protejarea populației, precum și a personalului implicat în misiune.

Recomandarea autorului: Președintele Nicuşor Dan transmite un nou mesaj după ședința de la Constanța: „Securitatea litoralului românesc mă preocupă la cel mai înalt nivel”

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