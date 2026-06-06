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Președintele Nicuşor Dan transmite un nou mesaj după ședința de la Constanța: „Securitatea litoralului românesc mă preocupă la cel mai înalt nivel”

Olga Borșcevschi
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Preşedintele Nicuşor Dan spune, sâmbătă, după ședința de lucru desfășurată la Constanța, că securitatea zonei reprezintă o prioritate, în contextul întrebărilor legitime ale populației privind siguranța litoralului în sezonul estival.

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Nicuşor Dan afirmă într-o postare pe Facebook că a avut astăzi, la Constanţa, o lungă şedinţă de lucru pentru a analiza incidentul provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre şi pentru a evalua măsurile necesare astfel încât litoralul românesc să nu fie în pericol.

Nicușor Dan anunță măsuri suplimentare pe litoral

„Securitatea acestei zone mă preocupă în cel mai înalt grad şi ştiu că oamenii îşi pun în mod legitim întrebarea cât de sigur este să vină la Marea Neagră. În cursul acestei veri, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Poliţia de Frontieră vor suplimenta echipajele care fac misiuni de recunoaştere a eventualelor pericole, ţara noastră va avea în curând şi noi echipamente, iar la nivel NATO, la solicitarea României, va exista, pe 10 iunie, o sesiune dedicată Mării Negre”, evidențiază el.

„Ancheta completă va fi gata în câteva zile”

Președintele arată că acum se dovedeşte că preocuparea din ultimii ani ai statului român de a aduce în prim plan securitatea la Marea Neagră a fost corectă.

„Ancheta completă privind incidentul din Portul Constanţa va fi gata în câteva zile, însă până atunci avem o serie de elemente clare despre ceea ce s-a întâmplat. Este cert că vorbim despre o dronă ucraineană încărcată cu explozibil, parte dintr-un set de patru drone care au pierdut controlul. În urma contactelor diplomatice recente, există un dialog constant cu Ucraina şi era deja prevăzută o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente”, subliniază șeful statului.

Nicușor Dan susține că responsabilitatea pentru orice fel de evenimente de acest gen îi aparţine Rusiei, care este ţara agresoare, iar Ucraina este ţara agresată şi se apără.

„Pentru situaţii precum cea din Portul Constanţa există protocoale care prevăd o serie de operaţiuni specifice fiecărei instituţii şi ţin să precizez că protocoalele au fost respectate. Suntem însă în postura în care trebuie să ne adaptăm la tehnologia nouă care a fost dezvoltată în contextul acestui război. România se află într-un proces de înzestrare, inclusiv pe partea navală şi chiar luna viitoare vom primi o serie de echipamente, iar forţele navale române participă la exerciţii NATO dedicate acestor tipuri de ameninţări”, explică preşedintele.

Șeful statului precizează că teoria că dronele care au pierdut controlul ar fi urmărit un vas din flota fantomă a Rusiei nu se verifică.

„Vorbim despre un vas care nu este definit de Uniunea Europeană sau de Statele Unite în lista de sancţiuni şi care a mai făcut de câteva ori acelaşi traseu comercial”, mai spune el.

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