O familie a fost la un pas de tragedie. Un copac uriaș s-a prăbușit din senin pe aleile parcului unui ansamblu de lux din București

FLASH NEWS Două tramvaie s-au ciocnit în intersecția Obor, București. Liniile 5, 10 și 21 au fost blocate
19:04
O întreagă familie a fost efectiv la un pas să fie zdrobită de un copac uriaș dintr-un parc, într-un cartier de lux din București. Incidentul s-a petrecut marți după-amiaza.
Din imagini rezultă că totul s-a petrecut din senin. Copacul s-a prăbușit ca retezat pe una din aleile parcului. Nu au fost vijelii în partea de nord a Capitalei. La momentul incidentului aleile erau pline de părinți, bunici și copii.
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