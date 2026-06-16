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O familie a fost la un pas de tragedie. Un copac uriaș s-a prăbușit din senin pe aleile parcului unui ansamblu de lux din București

O familie a fost la un pas de tragedie. Un copac uriaș s-a prăbușit din senin pe aleile parcului unui ansamblu de lux din București
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O întreagă familie a fost efectiv la un pas să fie zdrobită de un  copac uriaș dintr-un parc, într-un cartier de lux din București. Incidentul s-a petrecut marți după-amiaza.

Din imagini rezultă că totul s-a petrecut din senin. Copacul s-a prăbușit ca retezat pe una din aleile parcului. Nu au fost vijelii în partea de nord a Capitalei. La momentul incidentului aleile erau pline de părinți, bunici și copii.

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