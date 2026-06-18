Stejarul Major Oak din pădurea Sherwood, unul dintre cei mai spectaculoși arbori ai Marii Britanii, nu a mai făcut frunze în această primăvară. Milenarul arbore, care „în tinerețe” l-ar fi umbrit pe Robin Hood, conform folclorului, a răposat solemn la 1200 de ani. Decesul a fost confirmat de botaniști. Milioanele de vizitatori care au venit să admire copacul în ultimele două secole au compactat solul din jurul rădăcinilor, împiedicând pătrunderea apei de ploaie.

Botaniștii spun că sistemul său radicular a fost afectat de compactarea solului provocată de fluxul uriaș de turiști, la care s-au adăugat seceta și vremea nepotrivnică a mileniului trei

Stejarul Major (Major Oak), arborele secular din pădurea Sherwood despre care legenda spune că i-a oferit adăpost lui Robin Hood, a murit după aproximativ 1.200 de ani de viață. Anunțul a fost făcut joi de Societatea Regală pentru Protecția Păsărilor (RSPB), administratorul unei părți importante a habitatului.

O moarte demnă

Potrivit specialiștilor, arborele nu a mai înfrunzit în această primăvară, semn că și-a încheiat ciclul de viață.

Deși, de-a lungul anilor, au existat numeroase zvonuri privind moartea sa, de fiecare dată experții au confirmat că stejarul era încă viu. De această dată însă, verdictul este definitiv.

„Faptul că arborele nu a mai produs frunze anul acesta este sfâșietor pentru toată lumea”, a declarat Hollie Drake, reprezentantă a RSPB.

Sufocat de turiști

Experții spun că nu poate fi identificată o singură cauză a decesului stejarului, însă declinul său a fost accelerat de mai mulți factori.

Milioanele de vizitatori care au venit să admire copacul în ultimele două secole au compactat solul din jurul rădăcinilor, împiedicând pătrunderea apei de ploaie. În același timp, sistemul radicular a fost afectat de intervențiile necesare pentru susținerea ramurilor uriașe cu cabluri și stâlpi, iar schimbările climatice, prin valurile de căldură și perioadele de secetă, au contribuit la degradarea sa.

Arboricultorii au constatat că rădăcinile stejarului erau practic strangulate și lipsite de resursele necesare pentru a-l menține în viață.

Stejarul Major este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale pădurii Sherwood. Folclorul spune că în scorburile și sub coroana sa întinsă se răcorea Robin Hood.

Celebritatea care ucide

Arborele și-a primit numele în 1790, după ce a fost descris într-o carte dedicată stejarilor de maiorul Hayman Rooke.

Publicarea volumului a atras primii vizitatori veniți special pentru a vedea copacul, transformându-l într-una dintre cele mai cunoscute atracții naturale din Anglia, lucru care avea să-i grăbească moartea.

Ed Pyne, reprezentant al Woodland Trust, a comparat stejarii seculari cu „rinocerii albi ai Marii Britanii”. Deși sunt protejați prin lege, dispariția lor trece adesea neobservată.

„Salvarea acestor arbori este vitală pentru sănătatea ecosistemelor, însă majoritatea dispar în liniște, fără atenția și grija de care s-a bucurat Stejarul Major”, a afirmat acesta.

Chiar dacă a murit, el va rămâne în pădure ca monument natural și va continua să ofere habitat pentru numeroase specii de plante și animale, au transmis reprezentanții RSPB.

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