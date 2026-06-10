Soția fostului prefect și deputat PSD de Gorj, Mugurel Surupăceanu a fost găsită spânzurată. Tentativa de suicid a eșuat, dar starea femeii este ctitică. Femeia ar fi fost găsită în stare critică într-o locuință din cartierul Preajba din Târgu Jiu, după o presupusă tentativă de suicid, potrivit apropiaților ei.

UPDATE Și-a sunat tatăl înainte de a-și pune ștreangul

Surse apropiate anchetei arată că femeia în vârstă de 35 de ani, mamă a trei copii, și-ar fi anunțat părinții cu privire la ce urmează să facă. Tatăl său a plecat spre locuința familiie Surupăceanu imediat, anunțând, tototdată, Poliția.

„Din primele verificări a reieșit faptul că o femeie de 35 de ani, din municipiul Târgu Jiu, ar fi fost găsită în stare de inconștiență într-o anexă situată în curtea locuinței, cu destinația loc de joacă.

La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj, care a acordat îngrijiri medicale și a transportat persoana la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru investigații și tratament de specialitate”, transmite Poliția Gorj.

Știrea inițială

Se pare că femeia a încercat să se spânzure, însă echipajul medical a reușit să o resusciteze pe femeie.

Pacienta în vârstă de 35 de ani din Preajba a fost adusă în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după o tentativă de suicid. Ea a fost găsită în stare de inconștiență de tatăl său în locuința familiei fiicei sale. Ea va fi transferată la un spital din capitală.

Femeia și-a anuțat părinții

Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, femeia, în vârstă de 35 de ani, soția fostului deputat PSD de Gorj și fiica unei primărițe din județ, și-ar fi anunțat părinții înainte de a recurge la gestul extrem. Alerta a fost dată după ce aceasta și-a contactat părinții și le-ar fi transmis intențiile sale, potrivit România Tv.

Deplasarea pacientei, soția lui Mugurel Surupăceanu, fostului prefect și deputat PSD de Gorj, acum doar om de afaceri, la unitatea medicală din București va fi efectuată cu un elicopter SMURD, iar pacienta va fi transferată cu o ambulanță până la locul de aterizare al elicopterului.

Starea pacientei aduse în UPU, ea fiind intubată între timp, a impus acest transfer, a confirmat SJU Târgu Jiu. Destinația elicopterului este Spitalul Universitar București.

Anchetă în derulare

Polițiștii au început verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările cazului și să clarifice dacă există elemente care să fi contribuit la producerea tragediei.

În acest moment, cercetările sunt în desfășurare.

Cine este Mugurel Surupăceanu

Mugurel Surupăceanu este unul dintre numele cunoscute ale politicii gorjene, ocupând de-a lungul timpului funcțiile de prefect al județului Gorj și deputat PSD. În prezent activează în mediul de afaceri.

Autoritățile nu au comunicat, deocamdată, informații suplimentare despre motivele care ar fi stat la baza gestului.

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