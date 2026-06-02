Sinucidere în beci. Un afacerist din Craiova s-a împușcat cu arma de vânătoare

Un afacerist în vârstă de 60 de ani din Craiova, cunoscut administrator al mai multor firme, a fost găsit împușcat, marți dimineață, în beciul locuinței sale. Cadavrul a fost desoperit de fiul bărbatului, care a sunat la 112 și a anunțat că tatăl său s-a împușcat cu o armă de vânătoare, publică Știripesurse.ro. Motivele sunt deocamdată necunoscute.

La fața locului au intervenit de urgență polițiștii și echipaje SMURD, care au găsit victima în stare gravă. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat, fiind declarat decesul bărbatului.

Cu arma din dotare

Primele verificări ale anchetatorilor arată că victima era posesor legal de armă letală. Potrivit informațiilor comunicate de polițiști, incidentul s-a petrecut în beciul locuinței, unde bărbatul se afla singur în momentul producerii tragediei.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, sesizarea a fost primită în jurul orei 09:10.

„În această dimineață, ora 09.10, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat de un bărbat, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că tatăl său, de 60 de ani, s-a împușcat cu o armă de vânătoare”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

La adresa indicată s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Craiova și echipaje SMURD, care au confirmat cele sesizate.

Ucidere din culpă

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură standard în astfel de situații, iar ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea exactă a cauzei decesului și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Surse apropiate anchetei susțin că principala ipoteză analizată de anchetatori este aceea a unui gest voluntar, însă concluziile oficiale vor fi stabilite după finalizarea cercetărilor și a expertizelor dispuse în dosar.

