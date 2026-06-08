Turistă străină, rănită de un urs pe Transfăgărășan. A fost emis mesaj Ro-Alert

O turistă străină a fost rănită de un urs pe Transfăgărășan. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a intervenit, marți, în comuna Arefu, pe Transfăgărășan, pentru acordarea îngrijirilor medicale unei tinere turiste de cetățenie străină care ar fi fost atacată de un urs. A fost emis mesaj Ro-Alert.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, victima este o adolescentă în vârstă de aproximativ 18 ani. În urma evaluării medicale efectuate la fața locului, aceasta prezenta plăgi mușcate la nivelul membrului inferior drept.

Comuna Arefu, un loc de evitat

Nu este primul caz în acest loc. În urmă cu un an, o turistă din Spania a fost atacată de un urs, în apropierea Hotelului Posada din Arefu, județul Argeș. Se pare că aceasta ar fi încercat să fotografieze animalul sălbatic, iar acesta s-a năpustit asupra ei. Doar o minune a făcut să scape cu viață.

Incidentul a venit la doar o zi distanță după ce în același loc un turist polonez de 70 de ani a fost mușcat de un urs, în timp ce voia să-l hrănească. Nu este clar dacă este vorba de același animal.

Tânăra a scăpat cu bine

La momentul preluării de către echipajul de intervenție, tânăra era conștientă și cooperantă.

Victima a primit îngrijiri medicale și a fost transportată la spital de către echipajul SMURD pentru investigații și tratament de specialitate.

În contextul prezenței animalului sălbatic în zonă, autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației și a turiștilor aflați pe Transfăgărășan.

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