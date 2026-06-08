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Un șofer orădean a făcut prăpăd în Constanța cu un tir înmatriculat în Ucraina. Ca prin minune, nu au existat victime

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Un șofer orădean a făcut prăpăd în Constanța cu un tir înmatricualat în Ucraina. Accidentul rutier cu multiple autoturisme implicate a avut loc luni. Conform primelor informații, tirul a intrat în coliziune cu mai multe vehicule în zona sensului giratoriu de la Cișmelei. Traficul a fost grav afectat, iar la fața locului au intervenit echipaje medicale și polițiști rutieri. Din fericire, doar 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care două au fost transportate la spital.

Un accident rutier care a provocat haos în trafic s-a produs luni, 8 iunie, în municipiul Constanța, în zona sensului giratoriu de la Cișmelei. Un tir înmatriculat în Ucraina a intrat în coliziune cu mai multe autoturisme după ce a efectuat un viraj către bulevardul Aurel Vlaicu. Mastodontul a lovit și un stâlp și apoi s-a oprit într-un pom, preia Știripesurse.ro.

Haos în Constanța

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, vehiculul de mare tonaj ar fi lovit mai multe mașini aflate în trafic, provocând pagube materiale importante și blocaje în una dintre cele mai circulate zone ale orașului.

La fața locului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor, precum și polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța, care au început cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Din fericire, doar 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care două au fost transportate la spital.

Șoferul și-a continuat drumul

Potrivit polițiștilor din cadrul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră, la volanul ansamblului format din cap tractor și semiremorcă se afla un bărbat în vârstă de 49 de ani, din Oradea.

„Astăzi, în jurul orei 17.20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Serviciul Municipal de Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în municipiul Constanța.

Din primele informații a reieșit faptul că un bărbat, de 49 de ani, din Oradea, ar fi condus un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă pe strada Dispensarului din municipiul Constanța, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi pierdut controlul asupra direcției și ar fi acroșat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate, cât și în mers, După care și-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu, către bulevardul Tomis, unde a intrat în coliziune cu un scuar, cu un stâlp și un copac.

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