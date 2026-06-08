Imagini dramatice. Un avion a explodat după o aterizare forțată în Republica Dominicană. Doi oameni și-au pierdut viața

Un avion privat s-a prăbușit pe pista aeroportului internațional La Romana din Republica Dominicană, în timpul unei tentative de aterizare de urgență. Pilotul și copilotul au murit, potrivit autorităților, iar ancheta privind cauzele accidentului este în desfășurare, relatează Independent.

Aterizare de urgență transformată în tragedie

Potrivit presei americane, aeronava de tip Gulfstream G200, înregistrată în Statele Unite, zbura spre Austin, Texas, când echipajul a declarat stare de urgență din cauza unor probleme mecanice grave și a decis să revină pe aeroport pentru o aterizare de urgență.

Aterizarea s-a transformat însă într-un accident fatal. Avionul a lovit pista, a luat foc și a fost cuprins rapid de flăcări, potrivit imaginilor apărute pe rețelele de socializare.

Într-un videoclip se vede aeronava în flăcări imediat după impact, iar într-o altă înregistrare, coloane dense de fum se ridică deasupra aeroportului, în timp ce autospecialele încearcă să stingă incendiul.

Pilotul și copilotul, singurele victime

Autoritățile din Republica Dominicană au confirmat că la bord se aflau doar pilotul și copilotul, ambii decedând în urma accidentului.

Nu au existat pasageri, iar alte persoane nu au fost rănite.

Ancheta autorităților de aviație

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Institutul Dominican de Aviație Civilă a transmis că au fost activate procedurile standard, iar investigația este în desfășurare împreună cu Comisia de Investigare a Accidentelor Aeronautice.

„Vor fi furnizate informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează”, au transmis autoritățile într-un comunicat publicat pe platforma X.

Recomandarea autorului: