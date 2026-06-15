BNR confirmă declinul economiei. Datoria externă totală a României a crescut cu un miliard de euro în primele patru luni din 2026

Datoria externă totală a României a crescut cu un miliard de euro în primele patru luni ale anului 2026, până la 229,5 miliarde de euro la finalul lunii aprilie, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Cea mai mare componentă a datoriei externe rămâne cea a administrației publice, care a urcat de la 125,6 miliarde de euro la sfârșitul anului trecut la 126,9 miliarde de euro la finalul lui aprilie.

Conform raportului publicat de instituție, creșterea datoriei externe a administrației publice a fost susținută în principal de majorarea împrumuturilor contractate de stat, care au urcat cu 2,38 miliarde de euro față de finalul anului 2025, până la 24,6 miliarde de euro. În schimb, stocul titlurilor de natura datoriei s-a diminuat cu 631 milioane de euro, până la 87,3 miliarde de euro.

De asemenea, datoria externă pe termen lung a însumat 182,7 miliarde de euro la finalul lunii aprilie, adică 79,6% din totalul datoriei externe și o creștere de 1,4% față de sfârșitul anului 2025. În paralel, datoria externă pe termen scurt a scăzut cu 2,8%, până la 46,7 miliarde de euro.

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 7,9 mld. euro

BNR mai arată că, în perioada ianuarie-aprilie 2026, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7,9 miliarde de euro, comparativ cu 9,1 miliarde în perioada ianuarie-aprilie 2025. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 698 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 197 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 204 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a adus o contribuție pozitivă de 430 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1,5 miliarde de euro, comparativ cu 2,2 miliarde de euro în perioada ianuarie – aprilie 2025.