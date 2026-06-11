Prima pagină » Economic » BNR spune că nu înțelege decizia Consiliului Concurenței de a amenda băncile: „Vizează o procedură tehnică, greu de înțeles inclusiv de către specialiști”

BNR spune că nu înțelege decizia Consiliului Concurenței de a amenda băncile: „Vizează o procedură tehnică, greu de înțeles inclusiv de către specialiști”

BNR spune că nu înțelege decizia Consiliului Concurenței de a amenda băncile: „Vizează o procedură tehnică, greu de înțeles inclusiv de către specialiști”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Banca Națională a României solicită Consilului Concurenței să clarifice decizia privind mecanismul de stabilire a ROBOR, „greu de înțeles inclusiv de către specialiști”, prin care 10 bănci au primit amenzi record de 3,73 miliarde de lei. Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, avertizează asupra posibilelor implicații „foarte serioase” asupra stabilității financiare.

Într-un punct de vedere semnat de purătorul de cuvânt Dan Suciu, BNR susține că o mai bună explicare a concluziilor investigației este importantă pentru evitarea confuziilor și a interpretărilor care pot afecta percepția publică asupra pieței financiare.

Dan Suciu. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

„Decizia Consiliului Concurenței legată de activitatea bancară pe piața monetară, care vizează o procedură tehnică, greu de înțeles inclusiv de către specialiști, are nevoie de o serie de clarificări pentru a nu genera confuzii suplimentare, așteptări nerealiste sau acuze nefondate cu efecte asupra stabilității financiare”.

Investigația nu se referă în niciun aspect la Banca Națională a României

Banca Națională a României subliniază că investigaţia nu se referă în niciun aspect la Banca Naţională a României ca administrator al sistemului de tranzacţionare şi generator de norme şi regulamente de funcţionare. Cu toate acestea, insituția consideră că sunt necesare clarificări suplimentare deoarece în spațiul public au apărut o serie de afirmații neclare și întrebări legate de investigație.

„În primul rând, trebuie spus că investigația nu se referă în niciun aspect la Banca Națională a României ca administrator al sistemului de tranzacționare și generator de norme și regulamente de funcționare. Cel puțin așa precizează comunicatul Consiliului Concurenței: «decizia nu a vizat reglementările sau politicile din sectorul bancar». Dar, chiar dacă nu este vizată BNR, o serie de aspecte importante din perspectiva funcției BNR trebuie clarificate, mai ales că în informațiile publice care au precedat atât decizia cât și în comentariile ulterioare au apărut o serie de afirmații neclare și s-au ridicat întrebări legate de investigație”.

FOTO – Caracter ilustrativ

Instituția amintește că, pe parcursul investigației, guvernatorul Mugur Isărescu și alți membrii ai Consiliului de Administrație al BNR au oferit explicații cu privire la aspectele care au făcut obiectul discuțiilor cu inspectorii de concurență.

„Acesta a fost motivul pentru care Guvernatorul BNR și alți membri ai Consiliului de administrație au căutat să clarifice o parte din aceste chestiuni apărute în raportările intermediare din timpul investigației, ca urmare a colaborării cu inspectorii de concurență”.

BNR spune că ROBOR nu a crescut din cauza băncilor

Dan Suciu spune că Banca Națională respinge și ideea că majorarea ROBOR din perioada 2021-2023 ar fi fost cauzată de comportamentul băncilor. Potrivit instituției, creșterea indicelui a fost determinată de contextul economic internațional, marcat de inflația ridicată și de majorarea ratelor de dobândă la nivel global.

„De asemenea clarificări este nevoie în continuare pentru a nu lăsa ca neclarități să genereze atât controverse neîntemeiate, așteptări nerealiste sau, chiar mai grav, efecte asupra stabilității financiare și asupra politicilor de creditare, importante atât pentru persoanele fizice cât și din perspectiva economiei ca atare, prin acuze dincolo de realitatea situației. De exemplu, președintele Consiliului Concurenței, dl. Bogdan Chirițoiu, a precizat că decizia Consiliului (neconfirmată de instanțe) consideră că (eventuala) diferență luată în discuție în ceea ce privește cotația ROBOR este de fracțiuni de procent față de un nivel presupus corect.

Cu toate acestea, în diverse intervenții și comentarii din spațiul public, deja și în anumite inițiative legislative se vorbește de diferențe de procente, cu așa zisa motivație că ROBOR ar fi crescut prea mult, prea brusc de la 1,25% la 8,1% în doi ani. BNR a prezentat de-a lungul timpului, cât și recent, numeroase materiale care arată că, dincolo de faptul că ROBOR variază plus/minus un punct în jurul ratei de politică monetară, creșterea, e drept, spectaculoasă, din acei ani nu poate fi imputată băncilor, cât unei situații complexe generatoare de inflație globală care a impus la rândul ei creșteri de rate de dobândă pentru toate valutele sau monedele regionale”.

Trei aspecte pentru care BNR solicită explicații suplimentare

În documentul semnat de purtătorul de cuvânt, BNR enumeră trei întrebări pe care consideră că autoritatea de concurență ar trebui să le clarifice. Primul aspect vizează relația dintre normele și regulamentele care guvernează piața monetară și concluziile investigației. Banca centrală arată că, dacă regulamentele și procedurile aplicabile sunt considerate corecte și respectate de participanți, trebuie explicat care sunt prevederile din legislația concurenței care ar fi fost încălcate, modul în care acestea au fost încălcate și dacă există sau nu contradicții între normele pieței și legislația concurenței.

Al doilea aspect se referă la explicațiile cu privire la schimbul de informații dintre participanții la piață. BNR amintește declarația președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, potrivit căreia investigația nu a identificat existența unui „cartel clasic”, în care băncile s-ar fi întâlnit pentru a stabili nivelul ROBOR.

Al treilea aspect privește evaluarea diferențelor de „fracțiuni de procent” despre care a vorbit conducerea Consiliului Concurenței. BNR afirmă că este necesară clarificarea modului în care a fost determinat nivelul ROBOR considerat corect și a motivelor pentru care aceeași analiză nu s-ar aplica și perioadelor în care indicele a înregistrat scăderi consistente.

Consiliul Concurenței a amendat băncile cu 3,73 miliarde lei

Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu 3,73 miliarde de euro, aproximativ 710 milioane euro, pentru încălcarea legislației naționale și europene în materie de concurență, respectiv a Legii concurenței și a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR.

Cine sunt băncile amendate și ce amendă a primit fiecare

Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenței, amenzile au fost aplicate astfel:

● Banca Comercială Română SA: 577,36 milioane lei;
● BRD-Groupe Société Générale SA: 412,47 milioane lei;
● Banca Transilvania S.A.: 875,74 milioane lei;
● Banca Transilvania SA (pentru fapta realizată de OTP Bank România SA): 85,03 milioane lei;
● ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București: 405,91 milioane lei;
● Raiffeisen Bank România SA: 442,49 milioane lei;
● Exim Banca Românească SA: 96,49 milioane lei;
● CEC Bank SA: 332,98 milioane lei;
● UniCredit Bank SA: 431,03 milioane lei;
● Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA: 28,1 milioane lei;
● Libra Internet Bank SA: 45,86 milioane lei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Aurul se prăbușește în ciuda inflației. Cel mai „sigur” refugiu din istorie a atins minimul anului
21:03
Aurul se prăbușește în ciuda inflației. Cel mai „sigur” refugiu din istorie a atins minimul anului
ENERGIE Sub președinția lui Trump, SUA au devenit cel mai mare exportator de petrol. „Producem cât Rusia și Arabia Saudită la un loc”
20:04
Sub președinția lui Trump, SUA au devenit cel mai mare exportator de petrol. „Producem cât Rusia și Arabia Saudită la un loc”
ECONOMIE Duș rece de la Banca Mondială. Instituția a revizuit în scădere previziunile pentru economia României
19:44
Duș rece de la Banca Mondială. Instituția a revizuit în scădere previziunile pentru economia României
REACȚIE Șeful uneia dintre cele mai mari bănci din România dă replica pentru Consiliul Concurenței, după amendă
18:31
Șeful uneia dintre cele mai mari bănci din România dă replica pentru Consiliul Concurenței, după amendă
CONTROVERSĂ Urbanism haotic în Mamaia Nord, proiecte imobiliare controversate, autoritățile tac. SURSE: Lucrări fără autorizație, proiecte modificate „din mers”, structură de beton armat ridicată chiar pe plajă. „Legea nu este aplicată egal pentru toți”
12:12
Urbanism haotic în Mamaia Nord, proiecte imobiliare controversate, autoritățile tac. SURSE: Lucrări fără autorizație, proiecte modificate „din mers”, structură de beton armat ridicată chiar pe plajă. „Legea nu este aplicată egal pentru toți”
FINANCIAR Succes de etapă în cazul Robor al Consiliului Concurenței în procesul cu Băncile dominante din România. Primele două procese au fost câștigate de CC
18:42, 10 Jun 2026
Succes de etapă în cazul Robor al Consiliului Concurenței în procesul cu Băncile dominante din România. Primele două procese au fost câștigate de CC
Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Digi24
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația asta. Partidul va fi din ce în ce mai irelevant”
Cancan.ro
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
PNL îi întoarce spatele lui Eugen Tomac. Siegfried Mureșan: „Dacă domnul ar fi un Mario Draghi, atunci poate ne-am uita altfel la dumnealui”
Mediafax
ULUITOR! Cercetătorii spun că AI poate recunoaște semnele depresiei
Click
Horoscop vineri, 12 iunie. Gemenii ajută o persoana dragă, iar Racii fac o alegere complicată
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Cancan.ro
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Ce se întâmplă doctore
Victoria Beckham mănâncă de 25 de ani aceeași mâncare. Dieta strictă pe care soțul ei spune că o respectă aproape fără excepție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
O stea s-a autodistrus atât de catastrofal încât nu a lăsat în urmă nicio dovadă a existenței sale
CINEMA Cum a prevenit John Wayne o revoltă în 1958. Un accident la filmări a dus la un conflict uriaș
22:29
Cum a prevenit John Wayne o revoltă în 1958. Un accident la filmări a dus la un conflict uriaș
FLASH NEWS Papahagi îl critică pe Bolojan și îi laudă pe Nicușor Dan și pe Eugen Tomac
22:12
Papahagi îl critică pe Bolojan și îi laudă pe Nicușor Dan și pe Eugen Tomac
SPORT Shakira dă startul Campionatului Mondial de Fotbal. Scorul primului meci disputat între Mexic și Africa de Sud: 1 – 0
22:05
Shakira dă startul Campionatului Mondial de Fotbal. Scorul primului meci disputat între Mexic și Africa de Sud: 1 – 0
ACTUALITATE ⁠Cum poate fi accesibilizată medicina pentru toate categoriile sociale? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces diverse aplicații medicale, în special fiind adresat persoanelor vârstnice”
22:00
⁠Cum poate fi accesibilizată medicina pentru toate categoriile sociale? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces diverse aplicații medicale, în special fiind adresat persoanelor vârstnice”
REACȚIE Ludovic Orban se declară dezamăgit de Nicușor Dan și spune că acum nu l-ar mai vota
21:55
Ludovic Orban se declară dezamăgit de Nicușor Dan și spune că acum nu l-ar mai vota
FLASH NEWS Papahagi explică de ce a renunțat la Ministerul Culturii în Guvernul Tomac „Sunt un om politic de dreapta și aș fi fost nevoit să dau în PNL”
21:55
Papahagi explică de ce a renunțat la Ministerul Culturii în Guvernul Tomac „Sunt un om politic de dreapta și aș fi fost nevoit să dau în PNL”

Cele mai noi

Trimite acest link pe