BNR reacționează după amenzile uriașe date de Consiliul Concurenței celor 10 bănci

Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a declarat că regulile BNR nu au nicio legătură cu decizia Consiliului Concurenței de a amenda 10 bănci cu suma record de 3,73 miliarde de lei și a precizat că băncile vor contesta pedeapsa la tribunal. Decizia de sancționare a fost luată în unanimitate de autoritatea de control, după ce inspectorii au descoperit că băncile s-au înțeles în secret la stabilirea prețurilor pentru indicele ROBOR.

Suciu arată că regulamentele oficiale pentru tranzacții au fost respectate. El explică faptul că ancheta a vizat doar comportamentul secret al directorilor de bănci și nu normele date de stat.

„Decizia Consiliului Concurenței nu vizează regulamentul de tranzacționare agreat de BNR. În privința practicilor invocate de Consiliu, înțelegem că decizia va fi contestată în instanță și se va clarifica cu această ocazie”, transmite Dan Suciu.

Consiliul Concurenței taxează înțelegerile secrete dintre bănci

Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, susține aceeași idee și spune că inspectorii săi au verificat doar corectitudinea concurenței.

„Decizia noastră nu a vizat reglementările sau politicile din sectorul bancar, ci se rezumă exclusiv la comportamentul băncilor în perioada fixingului ROBOR”, precizează Bogdan Chirițoiu.

Cine sunt băncile amendate și ce amendă a primit fiecare

Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenței, amenzile au fost aplicate astfel:

● Banca Comercială Română SA: 577,36 milioane lei;

● BRD-Groupe Société Générale SA: 412,47 milioane lei;

● Banca Transilvania S.A.: 875,74 milioane lei;

● Banca Transilvania SA (pentru fapta realizată de OTP Bank România SA): 85,03 milioane lei;

● ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București: 405,91 milioane lei;

● Raiffeisen Bank România SA: 442,49 milioane lei;

● Exim Banca Românească SA: 96,49 milioane lei;

● CEC Bank SA: 332,98 milioane lei;

● UniCredit Bank SA: 431,03 milioane lei;

● Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA: 28,1 milioane lei;

● Libra Internet Bank SA: 45,86 milioane lei.

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