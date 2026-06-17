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Primești 1.500 de lei dacă te angajezi. Oferta unei fabrici din România

Primești 1.500 de lei dacă te angajezi. Oferta unei fabrici din România
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Primești 1.500 de lei dacă te angajezi. O fabrică din Arad caută sute de oameni.

Fabrica de cablaje și echipamente auto din satul Nădab, lângă Chișineu-Chiș, urmează să-și dubleze numărul de angajați, după ce a obținut un contract extern important, informează stirileprotv.ro.

Angajatorul vrea să acopere sute de posturi în următoarele săptămâni, inclusiv pentru cetățeni din afara UE.

Compania a reintrodus un bonus de angajare de 1.500 de lei, iar autoritățile locale spun că este „prima veste bună” după o perioadă de concedieri colective care a afectat piața muncii din județul Arad.

Bonus de angajare de 1.500 de lei

Potrivit unor anunțuri postate în online și fluturași distribuiți în localitățile din zonă, fabrica Kromberg & Schubert a reintrodus la 1 iunie bonusul de angajare de 1.500 de lei, pentru a atrage forța de muncă necesară. De asemenea, este oferit și un bonus de recomandare de aceeași valoare.

Surse din fabrică și din administrația locală au declarat miercuri că se dorește să se ajungă la 3.000 de salariați, dublu față de numărul actual.

Până la 500 de salariați ar urma să fie cetățeni din afara UE. Reprezentanții companiei au confirmat că echipa locală va fi mărită, dar nu au oferit detalii suplimentare.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ) / Captură site Kromberg & Schubert

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