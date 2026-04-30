(P) Noile subvenții pentru angajatori: Cum pot companiile să obțină fonduri de la stat dacă angajează tineri sau șomeri de lungă durată

Află cum poți primi bani de la stat dacă angajezi tineri sau șomeri și care sunt condițiile pe care firmele trebuie să le respecte în 2026.

Piața muncii din România are o problemă dublă: firmele nu găsesc oameni, iar anumite categorii de persoane, cum sunt tinerii fără experiență sau cei care nu au mai lucrat de mult timp, își găsesc cu greu joburi România.

Pentru a regla acest dezechilibru, statul a lansat un nou pachet de subvenții. Ideea e simplă: firmele care oferă o șansă acestor categorii primesc lunar o sumă de bani care să acopere o parte din salariu. Totuși, drumul de la anunț la încasarea banilor e plin de reguli pe care angajatorii trebuie să le cunoască bine.

Cine sunt beneficiarii acestor ajutoare

Statul țintește două grupuri mari. Primul este cel al tinerilor proaspăt absolvenți. Mulți angajatori fug de ei pentru că „nu știu meserie” și necesită timp pentru instruire. Prin aceste subvenții, statul plătește practic „timpul de învățare” al tânărului.

Al doilea grup este cel al șomerilor de lungă durată sau al persoanelor de peste 45 de ani. Acestea din urmă sunt adesea ignorate la interviuri, deși au experiență, din cauza unor idei greșite despre capacitatea lor de adaptare.

Sumele oferite nu sunt de neglijat. Practic, statul subvenționează un an, iar firma se obligă să mai țină omul încă jumătate de an pe banii ei.

Condiții dure pentru firme: Nu e loc de greșeli

Dacă sună prea frumos ca să fie adevărat, e pentru că birocrația este la ea acasă. O firmă care vrea acești bani nu trebuie să aibă datorii la bugetul de stat. Chiar și o mică restanță neplătită la fisc poate duce la respingerea dosarului.

Mai mult, angajatorul nu are voie să concedieze alți oameni pentru a face loc acestor „angajați subvenționați”. Controlul este riguros, iar cine încearcă să păcălească sistemul riscă nu doar să dea banii înapoi cu dobândă, ci și să fie blocat de la alte finanțări.

O altă regulă importantă ține de programul de lucru. Subvenția se acordă doar pentru contracte cu normă întreagă, de 8 ore pe zi. Nu poți cere bani de la stat pentru angajați cu jumătate de normă. De asemenea, plata salariului trebuie făcută la timp, prin bancă, pentru ca autoritățile să poată verifica oricând că banii de la stat au ajuns, într-adevăr, să acopere cheltuiala cu angajatul, nu au rămas în profitul firmei.

Avantaje și dezavantaje pentru angajați

Pentru un tânăr aflat la primul job, această măsură este o poartă deschisă. Multe companii mici, care altfel nu și-ar fi permis să posteze anunțuri angajare gratuite și să angajeze pe cineva fără experiență, acceptă acum să riște pentru că statul preia o parte din povara financiară. Este o ocazie bună de a învăța o meserie pe banii altora și de a căpăta vechime pe cartea de muncă.

Există însă și un revers al medaliei. Unii angajatori tind să vadă acești oameni doar ca pe o resursă temporară. Există riscul ca, după cele 18 luni obligatorii, angajatul să fie lăsat să plece pentru a fi înlocuit cu un altul, pentru care firma poate lua o nouă subvenție. De aceea, statul a introdus clauze care să descurajeze acest comportament, dar monitorizarea reală a ceea ce se întâmplă în birouri sau fabrici este greu de făcut.

Cum se depun documentele în 2026

Vestea bună este că procesul s-a mutat în mare parte în mediul online. Nu mai este nevoie de dosare cu șină plimbate pe la ghișeele agențiilor de ocupare a forței de muncă (AJOFM). Totuși, platformele digitale au uneori momente când nu funcționează, iar documentația trebuie să fie perfectă. Orice virgulă pusă greșit în contractul de muncă sau în cererea de subvenție poate bloca plata pentru câteva luni.

Așadar, subvențiile de la stat sunt un colac de salvare pentru firmele care vor să se dezvolte, dar nu au buget de salarii mari. Este un schimb: statul dă banii, firma oferă stabilitate și educație profesională.

Pentru șomeri și tineri, este probabil cea mai rapidă cale de a intra sau reintra în câmpul muncii într-o perioadă în care cerințele angajatorilor au devenit tot mai aspre.