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Ce salarii au românii care pleacă în Germania, la cules de sparanghel. Câți euro primesc în 2026

Ce salarii au românii care pleacă în Germania, la cules de sparanghel. Câți euro primesc în 2026
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Ce salarii au românii care pleacă în Germania, la cules de sparanghel. Câți euro primesc în 2026.

Ce salarii au românii care pleacă în Germania, la cules de sparanghel

Sezonul estival aduce valul de români în Germania, gata să lucreze în domeniul agricol, scrie ziarulromanesc.de.

Una scrie în contract, alta le rămâne muncitorilor, dar cei mai mulți sunt mulțumiți. Piața muncii sezoniere din Germania s-a schimbat în 2026, deoarece salariul minim a crescut, iar regulile s-au mai relaxat.

Sindicatele trag, însă, un semnal de alarmă. Înainte să îți rezervi bilet de microbuz spre vest, ar trebui să știi care sunt riscurile și beneficiile unui asemenea job în agricultură.

Cât poți câștiga efectiv pe câmp

De la 1 ianuarie 2026, salariul minim în Germania este de 13,90 euro pe oră, aplicabil inclusiv muncitorilor sezonieri angajați la recoltat și în agricultură, indiferent de naționalitate sau tipul de contract.

Este o creștere semnificativă, față de momentul introducerii salariului minim național în 2015, când acesta era de 8,50 euro pe oră.

Tendința este de creștere: din 2027, salariul minim urmează să crească la 14,60 euro pe oră.

În 10 ani, costul muncii la câmp a crescut simțitor, ceea ce explică și tensiunile mari dintre fermieri și autorități.

La program complet, un muncitor sezonier poate câștiga circa 2.400 de euro brut pe lună. În practică, totul depinde de numărul de ore lucrate și de intensitatea sezonului.

În perioadele de vârf ale recoltei, ziua de muncă se poate prelungi și până la 10 ore, iar atunci salariul lunar poate trece de 2.700 euro brut.

Legea germană impune un repaus obligatoriu de cel puțin 11 ore între sfârșitul unui schimb și începutul celui următor.

Regula există doar pe hârtie, fiind discutabilă în teren.

Atenție! Ce poate reține angajatorul din salariu, de fapt

Cele mai mari scandaluri sunt legate de reținerile pentru cazare și masă.

Legea germană permite angajatorilor să deducă o parte din costuri, dar în limitele juridice.

Autoritățile fiscale germane reamintesc că niciun patron nu poate aduce salariul sub minimul legal sau priva muncitorul de mijloacele minime de trai.

Problema apare când aceste legi nu sunt respectate. Sindicatul IG BAU, care monitorizează de mulți ani condițiile de muncă din agricultura germană, avertizează că o parte din muncitori continuă să se confrunte cu rețineri ilegale – depozite reținute abuziv, tarife exagerate pentru cazare sau deduceri pentru echipamente de lucru și unelte.

Norma de productivitate, o corvoadă

Sindicaliștii spun că normele de productivitate la recoltatul sparanghelului au crescut semnificativ și muncitorii sunt presați să producă mai mult.

Sindicatele se opun vehement oricărei încercări de reducere a salariului minim pentru sezonieri și spun că tariful de 13,90 euro brut pe oră trebuie să se aplice tuturor.

La polul opus, fermierii și o parte din politicienii CDU cer tocmai reducerea salariului minim pentru sezonieri, deoarece nu fac față costurilor.

Schimbarea care poate aduce venit suplimentar

De la începutul anului în curs, muncitorii sezonieri pot lucra în Germania până la 90 de zile sau 15 săptămâni fără contribuții la asigurările sociale germane standard – cu condiția ca munca sezonieră să nu reprezinte sursa lor principală de venit. Anterior, limita era de 70 de zile.

Pentru mulți, modificarea înseamnă un salariu mai mare pe o perioadă mai lungă de timp. Românii, ca membri ai UE, pot începe să lucreze legal în Germania fără niciun permis suplimentar.

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