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Ce schimbare pregătește UE de Black Friday. Cine ar putea beneficia de reducerea costurilor cu ambalajele

Gilda Popa
Ce schimbare pregătește UE de Black Friday. Cine ar putea beneficia de reducerea costurilor cu ambalajele
Comisia Europeană Sursa Foto- Shutterstock
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Bruxellesul ar putea introduce reguli mai simple pentru comercianți înainte de valul de cumpărături de Black Friday și de Crăciun. Trei state cer ca firmele mici să fie exceptate de la contribuțiile pentru gestionarea deșeurilor în sezonul de cumpărături care aduce miliarde de euro în piață, dar și și volume suplimentare de deșeuri, de la cutiile comenzilor online până la ambalajele cadourilor.

„Trebuie să simplificăm regulile înainte să înceapă cumpărăturile de Black Friday și cele de Crăciun”, a declarat comisarul european pentru mediu, Jessika Roswall, în intervenția sa de dinaintea reuniunii de luni a Consiliului de Mediu.

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Firmele românești cheltuiesc circa 165 de milioane de euro pe reciclarea ambalajelor

Spre exemplu, în România, organizațiile care preiau obligațiile de reciclare au înregistrat venituri de aproximativ 165 de milioane de euro într-un an, din contribuțiile producătorilor și importatorilor. În acest context, trei state membre cer simplificarea obligațiilor pentru micii comercianți care vând transfrontalier.

„Peste pragul de minimis, ar trebui aplicat un regim simplificat producătorilor stabiliți în UE care introduc pe piață cantități foarte mici de ambalaje. Aceștia ar trebui să fie scutiți de obligația de a desemna un reprezentant autorizat, prevăzută la articolul 45 alineatul (3), și să poată plăti o contribuție fixă simplificată și proporțională pentru răspunderea extinsă a producătorului (EPR), în locul contribuției obișnuite, calculată în funcție de cantitatea de ambalaje introdusă pe piață.

Astfel, s-ar reduce costurile administrative, asigurându-se totodată o contribuție financiară adecvată la gestionarea deșeurilor”, se arată în propunerea analizată de Comisia Europeană.

Firmele mici ar putea fi scutite de plată

Comisia Europeană și cele trei guverne — Austria, Cehia și Estonia — sunt de acord că respectarea obligațiilor ar trebui să devină mai ieftină și mai simplă. Propunerile lor au însă o amploare diferită. Eliminarea costurilor administrative repetitive ar facilita îndeplinirea obligațiilor existente, susțin reprezentanții celor trei state. Exceptarea comercianților de la contribuțiile pentru gestionarea deșeurilor ar elimina însă și o parte din responsabilitatea acestora pentru ambalajele pe care le introduc pe piață.

Italia a adus în discuție, la aceeași reuniune, o altă problemă: companiile de reciclare întâmpină dificultăți în a-și vinde plasticul recuperat. Împreună, aceste discuții ridică o întrebare care depășește problema livrărilor de Crăciun: cum pot fi reduse poverile administrative și financiare pentru companii, asigurându-se în același timp că ambalajele sunt colectate, reciclate și finanțate corespunzător.

Facilitățile, pentru comercianți care vând în interiorul UE

Austria, cu sprijinul Cehiei și Estoniei, a prezentat o propunere comună care vizează obligațiile ce se pot aplica chiar și atunci când o companie trimite cantități mici de produse ambalate într-un alt stat membru. Acestea includ înregistrarea la nivel național, contribuțiile la sistemele de gestionare a deșeurilor de ambalaje și desemnarea unui reprezentant local.

„Dacă până și cele mai mici cantități de ambalaje generează costuri ridicate și birocrație suplimentară, înseamnă că ceva nu funcționează”, a declarat ministrul austriac al Mediului, Norbert Totschnig, într-un comunicat publicat înaintea reuniunii. Austria susține că reducerea deșeurilor de ambalaje nu ar trebui să impună costuri disproporționate întreprinderilor mici.

Punct unic european de înregistrare pentru platformele online

Cele trei guverne vor ca firmele stabilite în UE care furnizează cantități minime de produse ambalate să fie exceptate de la obligația de înregistrare, participarea la sistemele de gestionare a deșeurilor, plata contribuțiilor și desemnarea unui reprezentant. Companiile care furnizează volume ceva mai mari, dar care rămân foarte mici, ar urma să plătească o contribuție fixă simplificată și nu ar mai trebui să desemneze un reprezentant. Documentul nu precizează praguri cantitative.

Guvernele propun, de asemenea, un punct unic european de înregistrare și responsabilități mai mari pentru platformele online, care ar putea îndeplini obligațiile în numele comercianților. Aceste schimbări ar putea reduce duplicarea procedurilor sau transfera responsabilitatea către un alt actor.

Scutirile financiare propuse merg însă mai departe: ele ar permite comercianților eligibili să nu mai plătească deloc contribuțiile. Documentul nu estimează cât din veniturile colectate în prezent prin aceste contribuții s-ar pierde și nici dacă alți producători ar trebui să acopere diferența.

Plasticul reciclat nu are cumpărători

Documentul prezentat de Italia Consiliului se concentrează asupra etapei de după colectarea ambalajelor. Acesta descrie cererea slabă pentru plasticul recuperat, închiderea unor instalații și aglomerarea centrelor de sortare. Colectarea separată a materialelor nu poate asigura atingerea țintelor de reciclare dacă procesatorii nu găsesc cumpărători.

Roma dorește controale mai stricte asupra importurilor, avertizând că plasticul virgin poate fi declarat drept plastic reciclat. Printre propuneri se numără introducerea unor coduri vamale distincte, certificarea și trasabilitatea, precum și măsuri împotriva dumpingului și subvențiilor. Italia vrea, de asemenea, extinderea cerințelor privind conținutul reciclat la mai multe produse și utilizarea achizițiilor publice pentru stimularea cererii.

Guvernul italian solicită accelerarea acordării creditelor fiscale pentru investițiile în reciclare, reducerea presiunii costurilor energiei și sprijin temporar pentru materialele plastice mixte care se vând greu. Aceste solicitări vizează o problemă diferită de cea a birocrației suportate de micii comercianți: menținerea viabilității comerciale a capacităților europene de reciclare.

Propunerile arată de ce simplificarea regulilor privind ambalajele nu poate fi evaluată doar prin prisma economiilor realizate de comercianți. Deșeurile trebuie în continuare prelucrate, iar reciclarea depinde de capacitatea companiilor de a procesa și de a vinde materialele recuperate.

Incineratoare cu capacitate neutilizată

Un studiu publicat marți de organizația de mediu Zero Waste Europe pune sub semnul întrebării investițiile în noi instalații de incinerare a deșeurilor. Pe baza datelor din 2022, studiul estimează că instalațiile de incinerare și coincinerare din UE aveau o capacitate totală de 198,4 milioane de tone, în timp ce cantitatea efectiv tratată era de 133,6 milioane de tone. Diferența lasă, pe hârtie, aproape 65 de milioane de tone de capacitate neutilizată.

Acest total nu înseamnă că fiecare țară dispune de suficiente instalații adecvate. Tipurile de deșeuri, capacitățile tehnice ale instalațiilor și amplasarea acestora sunt factori importanți.

Argumentul central al studiului privește însă viitorul: atingerea țintelor europene de reciclare ar reduce cantitatea de deșeuri rămasă pentru incinerare. Autorul studiului, Dominic Hogg, concluzionează că, în scenariile în care sunt îndeplinite țintele de reciclare, Europa nu ar avea nevoie, în ansamblu, de capacități suplimentare de incinerare.

Operatorii instalațiilor subliniază însă că anumite deșeuri nu pot fi reciclate. În poziția sa din iulie privind reformarea pieței carbonului, Confederația Europeană a Instalațiilor de Valorificare Energetică a Deșeurilor (CEWEP) a descris rolul acestor instalații ca fiind tratarea „fluxurilor de deșeuri nereciclabile, inclusiv a reziduurilor rezultate din procesele de reciclare, care nu pot fi prevenite sau reciclate”.

Astfel, dezbaterea privește capacitatea de incinerare de care Europa va avea nevoie pe măsură ce prevenirea generării deșeurilor și reciclarea se îmbunătățesc.

Studiul nu evaluează scutirile propuse pentru micii comercianți. Acesta pune sub semnul întrebării alegerile mai ample privind investițiile care stau la baza politicii europene în domeniul deșeurilor.

Înainte de Crăciun, guvernele trebuie să decidă ce obligații privind ambalajele pot fi simplificate și ce contribuții ar trebui menținute.

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