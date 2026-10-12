Prima pagină » Știri externe » Comisia Europeană critică planul Irlandei de a tăia 159 de miliarde de euro din viitorul buget al UE

Comisia Europeană critică planul Irlandei de a tăia 159 de miliarde de euro din viitorul buget al UE

Comisia Europeană critică planul Irlandei de a tăia 159 de miliarde de euro din viitorul buget al UE
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Irlanda propune reducerea cu 159 de miliarde de euro a bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, față de planul inițial al Comisiei Europene, de aproape 2.000 de miliarde de euro. Comisia avertizează că tăierile ar afecta finanțarea pentru competitivitate, apărare și ajutor extern, precum și banii păstrați pentru situații neprevăzute. În schimb, fondurile pentru agricultură și regiuni ar urma să fie menținute.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Irlanda propune reduceri de 159 de miliarde de euro

Comisia Europeană avertizează că planul Irlandei pentru bugetul UE din perioada 2028-2034 ar putea limita capacitatea Uniunii de a sprijini fermierii și regiunile afectate de dezastre naturale sau de tensiuni geopolitice, potrivit POLITICO.

Avertismentul a fost transmis duminică, în cadrul unei reuniuni cu ușile închise a ambasadorilor celor 27 de state membre. Stéphanie Riso, oficialul Comisiei responsabil cu bugetul, le-a prezentat îngrijorările executivului european după ce președinția irlandeză a Consiliului UE a propus reducerea cu aproximativ 8% a bugetului pentru următorii șapte ani.

Planul prevede eliminarea a 159 de miliarde de euro din propunerea inițială a Comisiei, care se apropie de 2.000 de miliarde de euro.

„Comisia este foarte îngrijorată de reducerile care afectează flexibilitatea”, a declarat unul dintre diplomații europeni informați despre discuții, pentru POLITICO.

Tăieri masive în bugetul UE: Competitivitatea și asistența externă sunt cele mai afectate domenii

Cele mai mari reduceri propuse de Irlanda vizează competitivitatea și ajutorul acordat altor țări. Din planul inițial al Comisiei ar urma să fie eliminate 75 de miliarde de euro destinate competitivității și alte 38 de miliarde de euro pentru asistența externă.

Alte cel puțin 22 de miliarde de euro ar urma să fie tăiate din fondurile de rezervă.

Propunerea nu mulțumește însă toate statele membre. Germania conduce un grup de țări care consideră că bugetul ar trebui redus și mai mult, cu sute de miliarde de euro.

La polul opus, 17 state membre, reunite în grupul numit „Prietenii Coeziunii”, au salutat decizia Irlandei de a nu reduce fondurile pentru agricultură și plățile destinate regiunilor.

Guvernele europene încearcă să ajungă la un acord până la sfârșitul anului, înaintea alegerilor din Franța, Italia și Polonia, care ar putea complica negocierile.

Liderii UE se vor reuni joi și vineri la Bruxelles pentru a discuta viitorul buget. Întâlnirea va arăta dacă există șanse pentru un acord până la sfârșitul anului sau dacă statele membre trebuie să ia în calcul un alt calendar.

Un diplomat european a declarat că o poziție comună a cancelarului german Friedrich Merz și a președintelui francez Emmanuel Macron ar putea influența negocierile.

„Ceea ce ar putea face diferența este ca Friedrich Merz și Emmanuel Macron să apară împreună și să declare că trăim într-o lume nouă”, a spus acesta.

Comisia critică reducerea rezervelor financiare

Pe lângă tăierile bugetare, Comisia Europeană este nemulțumită de reducerea sau eliminarea unor rezerve financiare care ar permite Uniunii să reacționeze rapid în cazul unor dezastre naturale sau al unor urgențe de sănătate publică.

Executivul european susține că modificările ar face viitorul buget mai rigid decât cel actual și ar putea impune o revizuire a acestuia la jumătatea perioadei de aplicare.

În același timp, reducerile afectează în special competitivitatea, apărarea și asistența externă, în timp ce agricultura și fondurile regionale, care reprezintă aproape jumătate din buget, ar urma să rămână protejate.

Ministrul irlandez pentru afaceri europene, Thomas Byrne, a respins criticile. El a declarat sâmbătă că planul răspunde cererilor statelor membre pentru un buget mai simplu și mai flexibil.

„Oferă o flexibilitate sporită… ca răspuns la solicitarea clară a statelor membre pentru un buget simplificat, mai flexibil și modern”, a afirmat Byrne.

Irlanda vrea ca fondurile UE să nu mai depindă de reformele fiscale

O altă dispută privește condițiile în care statele membre vor putea primi bani de la UE.

Comisia Europeană a susținut în repetate rânduri că finanțarea europeană ar trebui folosită și pentru a încuraja guvernele să adopte reforme economice care să le facă economiile mai competitive.

Irlanda vrea însă să limiteze această legătură. Ambasadoarea țării pe lângă UE, Aingeal O’Donoghue, a declarat în timpul reuniunii ambasadorilor că noul proiect nu va condiționa acordarea fondurilor europene de „reforme fiscale”, potrivit unuia dintre diplomații citați de POLITICO.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Dezvăluiri FT: SUA amenință să blocheze livrările de armament către Ucraina din cauza atacurilor asupra rafinăriilor ruse
08:36
Dezvăluiri FT: SUA amenință să blocheze livrările de armament către Ucraina din cauza atacurilor asupra rafinăriilor ruse
ANALIZĂ Lecția poloneză. Cum a reușit Polonia să devină liderul economic, militar și geopolitic al Europei centrale și de Est. România se zbate în irelevanță
06:00
Lecția poloneză. Cum a reușit Polonia să devină liderul economic, militar și geopolitic al Europei centrale și de Est. România se zbate în irelevanță
VIDEO Momente de coșmar la bordul unui avion. Un incendiu a izbucnit în cabină. Aeronava a aterizat forțat în India
23:10
Momente de coșmar la bordul unui avion. Un incendiu a izbucnit în cabină. Aeronava a aterizat forțat în India
NEWS ALERT AP: Trump și Rubio iau în considerare posibilitatea de a o demite pe Kimberly Guilfoyle din funcția de ambasador al SUA în Grecia, din cauza scandalurilor WSJ care implică și România. „Sunt extrem de furioși din cauza acuzațiilor“
21:43
AP: Trump și Rubio iau în considerare posibilitatea de a o demite pe Kimberly Guilfoyle din funcția de ambasador al SUA în Grecia, din cauza scandalurilor WSJ care implică și România. „Sunt extrem de furioși din cauza acuzațiilor“
VIDEO Donald Trump vrea să schimbe numele Atlanticului sau Pacificului în „Oceanul Trump”. „Trebuie să avem un ocean și un fluviu, înainte să plec din funcție”
20:48
Donald Trump vrea să schimbe numele Atlanticului sau Pacificului în „Oceanul Trump”. „Trebuie să avem un ocean și un fluviu, înainte să plec din funcție”
FLASH NEWS Aeroportul Internațional din Riad, ținta unui nou atac: Un „proiectil neidentificat” a lovit Terminalul 4 și a provocat un incendiu. Ce detalii se cunosc până acum
20:31
Aeroportul Internațional din Riad, ținta unui nou atac: Un „proiectil neidentificat” a lovit Terminalul 4 și a provocat un incendiu. Ce detalii se cunosc până acum
Mediafax
„Iubesc mirosul de gaz rusesc!”. Extrema dreaptă din Polonia vrea repunerea în funcțiune a Nord Stream
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, apariție incendiară în costum de baie: „E o divă”
Adevarul
Înainte de acordul pe motorină, SUA ar fi propus Rusiei un pachet economic uriaș pentru încetarea focului, potrivit New York Times
Mediafax
RUSIA a bombardat o CENTRALĂ ELECTRICĂ din Harkov, după ce Trump a anunțat armistițiu ENERGETIC
Click
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus”
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Cum ar putea fi salvați coralii de temperaturile extreme
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
SPORT Fiica lui Ilie Dumitrescu, apariție inedită în weekend. „Tata e de vină”
09:21
Fiica lui Ilie Dumitrescu, apariție inedită în weekend. „Tata e de vină”
FINANCIAR Complexul Energetic Oltenia (CEO) plătește până la 1,12 milioane de lei pentru asigurarea de răspundere profesională a conducerii. Polița acoperă despăgubiri de până la 20 de milioane de euro
09:18
Complexul Energetic Oltenia (CEO) plătește până la 1,12 milioane de lei pentru asigurarea de răspundere profesională a conducerii. Polița acoperă despăgubiri de până la 20 de milioane de euro
REACȚIE Un vicepreședinte PNL acuză PSD că face presiuni în teritoriu pentru refacerea coaliției. Ce avertisment a lansat pentru liderii liberali care vor o nouă alianță
09:10
Un vicepreședinte PNL acuză PSD că face presiuni în teritoriu pentru refacerea coaliției. Ce avertisment a lansat pentru liderii liberali care vor o nouă alianță
ADVERTORIAL Cum este realizată modern o intervenție de protezare a genunchiului
09:00
Cum este realizată modern o intervenție de protezare a genunchiului
GALERIE FOTO Fiecare Airbus A320 utilizează piese fabricate la Iași. O componentă metalică de câțiva centimetri ajunge în aripile avionului de pasageri
08:56
Fiecare Airbus A320 utilizează piese fabricate la Iași. O componentă metalică de câțiva centimetri ajunge în aripile avionului de pasageri
ACCIDENT Trei tineri au murit într-un accident cumplit, în Vâlcea. Două dintre victime aveau doar 17 ani. Alte două persoane sunt grav rănite
08:33
Trei tineri au murit într-un accident cumplit, în Vâlcea. Două dintre victime aveau doar 17 ani. Alte două persoane sunt grav rănite

Cele mai noi

Trimite acest link pe