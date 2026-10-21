Elon Musk, cel mai bogat om de pe planetă, vrea să fuzioneze compania auto Tesla cu cea de rachete spațiale, SpaceX. Ar fi cea mai îndrăzneață tranzacție din istorie, însă trebuie să convingă acționarii și autoritățile de reglementare la nivel global. Ultima sa realizare care a avut impact global a fost achiziționarea platformei de socializare Twitter în 2022, pe care a redenumit-o X.

SpaceX și Tesla au colaborat la crearea unei mașini sport„zburătoare”, numită Roadster, prezentată săptămâna trecută.

Automobilul așa zis „zburător” creat de Tesla a executat o serie de salturi și rotiri cu ajutorul propulsoarelor cu gaz rece, dezvoltate de SpaceX.

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Pentru că se pregătește pentru era „singularității AI” și este ferm convins că superinteligența va depăși inteligența umană, Musk vrea să aibă o singură companie care să producă mașini electrice, chatboți, roboți, servicii de internet, sateliți spațiali și rachete reutilizabile.

Elon Musk a declarat marți că ambele companii au înființat comitete speciale, formate din directori independenți, pentru a lua în considerare o potențială fuziune. El a descris inițiativa ca fiind o „idee bună”, potrivit Financial Times .

Musk este acționarul și directorul cheie al ambelor companii, dar nu poate participa la discuții și este în calitate de „parte aflată în conflict”. El a avertizat că nu există nicio garanție ca ideea acordului de fuziune să aibă succes.

Dar dacă fuziunea reușește, Musk va deține un grup combinat în valoare de 3,6 trilioane de dolari la prețurile actuale și ar fi în top 5 cele mai valoroase companii din lume: Nvidia, Apple, Alphabet și Microsoft. Compania rezultată în urma fuziunii ar putea avea 155.000 de angajați în total și ar genera venituri cumulate de 153 de miliarde de dolari după ritmul actual.

Dar propunerea ar putea întâmpina obstacole serioase, de la îngrijorările acționarilor cu privire la puterea enormă ce ar putea să o aibă Musk, până la aprobarea acordului de fuziune de către guvernele din SUA și China. Nu mai punem apoi Uniunea Europeană.

Iar analiștii anticipează o scădere a veniturilor cu 54 de miliarde de dolari, având în vedere că Musk plănuiește să investească în infrastructura pentru inteligența artificială, fabrici de cipuri și rachete.

Acțiunile SpaceX au crescut cu 9% în primele tranzacții de miercuri, iar acțiunile Tesla cu 2,5%. SpaceX este compania care produce rachete reutilizabile și care plasează sateliții pe orbită, completând rețeaua de comunicații Starlink.

SpaceX se ocupă și de planurile pentru transformarea Starlink într-un operator major de telefonie mobilă, care furnizează servicii din spațiu, să plaseze centre de date AI pe orbită și să stabilească baze permanente pe Marte.

Elon Musk deține 84% din drepturile de vot la SpaceX prin intermediul unor acțiuni cu drepturi de vot multiple, iar la Tesla are 20%, unde fiecare acțiune îi conferă un singur vot.

Pe lângă automobile electrice experimentale ca Cybertruck și Tesla Roadster, Tesla are și o divizie de tehnologii pentru automobile care să circule autonom, fără șoferi și acoperă linia de producție de roboți Optimus.

Sursa Foto: Hepta/X