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Elon Musk a dezvăluit întregii lumi prima mașină zburătoare Tesla la o cascadorie auto. Într-o secundă, s-a propulsat peste alte mașini parcate

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Elon Musk a dezvăluit în urma unei cascadorii auto ceea ce pare a fi un model Tesla zburător: Tesla Roadster, o mașină sport cu două locuri care poate accelera până la 96 km/oră în mai puțin de o secundă. 

Directorul executiv al companiei Tesla se laudă că a reușit imposibilul de a realiza visul multor generații – să inventeze prima mașină cu adevărat zburătoare ca-n desenele animate SF de sâmbătă dimineața. Noua mașină a fost filmată în timpul unui test desfășurat la centrul de testare auto din Texas, pe o rampă, în fața unei mulțimi de spectatori, potrivit CNN.

Cum reușește Tesla Roadster să-și ia zborul?

Musk a delarat că noul model folosește un sistem de sucțiune sub caroserie pentru a urca pe o rampă abruptă și a rămâne suspendată cu susul în jos, înainte de a se desprinde prin rotație de pe rampă și a se roti în aer.Ulterior, mașina folosește jeturi de aer pentru a ateriza. Exact cum se propulsase Omul de Fier în filmele Marvel.

Tesla Roadster folosește propulsoare pentru a sări pur și simplu peste o linie de mașini Tesla, parcate una lângă alta. A accelerat până la viteza de 96 km/oră în mai puțin de o secundă după ce au fost activate duzele din spate. Automobilul este dotat cu 10 duze speciale și rezervoare cu aer la o presiune uriașă, fiind proiectate în urma unei colaborări între Tesla și SpaceX, compania producătoare de rachete reutilizabile a lui Musk.

N-a fost niciun șofer la bordul mașinii

Modelul n-a avut la bord un șofer pe durata demonstrației, pentru a se asigura că nu va pune în pericol viața unui om, a spus Musk mulțimii prezente la demonstrație.

„Succesul nu este garantat. Adică, ar putea funcționa, dar dacă nu funcționează, suntem la o distanță sigură”, a spus Elon Musk.

„Am avut nevoie de public aici pentru a demonstra că nu este vorba despre o simulare pe calculator sau inteligență artificială. A trebuit să o vedeți cu ochii voștri, pentru că altfel nu ați fi crezut așa ceva.”, a adăugat omul de afaceri.

Experții spun că ceea ce a fost văzut nu este totuși un zbor pe distanțe lungi, ci mai degrabă salturi mai lungi, propulsate de aerul comprimat. Musk promite că producția modelelor Tesla Roadster la scară largă va debuta din anul 2028.

O altă companie, Alef, a creat un prototip de mașină zburătoare, dar cântărește 115 kg, de 10 ori mai puțin decât un model Tesla. Această mașină este dotată cu un singur loc.

În ce an vor exista mașini zburătoare ca-n desenul animat „The Jetsons”?

Într-un articol publicat din 2017, Inverse l-a citat pe legendarul autor Isaac Asimov, care a declarat în 1964 că omenirea va avea mașini zburătoare în 2014. Predicția sa nu s-a adeverit.

Inginerul aerospațial Charles Eastlake, profesor la Universitatea Embry-Riddle, declarase pentru Associated Press că mașinile zburătoare cu propulsie VTOL (Decolare și Aterizare Verticală ca la elicoptere) vor fi inventate abia în 2027 sau în 2032.

„Din punct de vedere tehnoc, aș estima că oamenii se vor putea deplasa cu taxiuri zburătoare fără șoferi în următorii 10-15 ani, dar acest lucru nu este, cu siguranță, cert”, a spus acesta.

Dr. Sammy Diasinos, lector în inginerie mecanică la Universiatea Macquarie, a spus că este posibil să se facă tranziția deplină la mașini electrice autonome mult mai devreme, dar este de părere că mașinile zburătoare vor deveni o tehnologie operațională la scară globală abia din secolul 22, după anul 2100.

Uber a făcut din 2018 colaorare cu NASA pentru a lansa un taxi zburător, iar companii mari ca Volvo și Toyota au început să investească în dezvoltarea mașinilor zburătoare. Însă, dacă vor apărea în acest secol, vor fi mai degrabă precum dronele și elicopterele decât automobile zburătoare propriu-zise.

Sursa Foto: Tesla

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