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ING Bank, obligată de un tribunal să ofere în continuare servicii bancare gigantului rus din energie Gazprom. Decizia de la Amsterdam, valabilă până când rușii își deschid cont la o altă bancă din Europa

ING Bank, obligată de un tribunal să ofere în continuare servicii bancare gigantului rus din energie Gazprom. Decizia de la Amsterdam, valabilă până când rușii își deschid cont la o altă bancă din Europa
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Justiția olandeză obligă ING să ofere în continuare servicii bancare grupului rus Gazprom, scrie Profit.ro.

Un tribunal din Amsterdam a interzis ING să închidă conturile filialei gigantului energetic rus Gazprom, până când acesta își va deschide un cont la o altă bancă din Europa.

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Totul, în pofida riscurilor de sancțiuni și prejudiciu de imagine invocate de bancă.

Decizia tribunalului vine la finalul unui proces deschid de Gazprom International Projects, o companie înregistrată în Olanda, parte a grupului rus Gazprom International și al cărei cont la ING este singurul mijloc de plată al grupului rus în Europa.

ING a informat Gazprom încă din luna decembrie 2023 despre intenția sa de a nu-i mai oferi servicii bancare, având în vedere sancțiunile impuse de UE Rusiei în urma invaziei Ucrainei din februarie 2022.

Gazprom a susținut că 15 bănci, atât din interioru, cât și din afara UE, au refuzat să-i deschidă un cont și a avertizat că închiderea conturilor la ING îl va împiedica să își îndeplinească obligațiile de plată.

Tribunalul din Amsterdam a recunoscut că interesele ambelor părți sunt importante și a considerat legitimă dorința ING de a evita relațiile cu entități legate de Rusia. Pe de altă parte, tribunalul a subliniat că Gazprom nu este sancționat și că nu au fost demonstrate existența unor riscuri de spălare de bani.

„ING a prezentat un rezumat al tranzacțiilor din contul Gazprom, dar nu a susținut că acesta ar conține tranzacții dubioase sau suspecte”, se arată în hotărârea instanței.

Totodată, judecătorul a considerat că Gazprom a depus suficiente eforturi pentru a găsi o altă bancă și că șansele sale de succes sunt reduse din cauza legăturilor sale cu Rusia și a situației geopolitice.

Drept urmare, instanța a interzis ING să pună capăt relației cu Gazprom până când compania rusă nu va găsi o alternativă, deși a avertizat că Gazprom trebuie să continue să caute o altă bancă la care să-și deschidă cont.

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