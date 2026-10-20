ING Bank, obligată de un tribunal să ofere în continuare servicii bancare gigantului rus din energie Gazprom. Decizia de la Amsterdam, valabilă până când rușii își deschid cont la o altă bancă din Europa

Justiția olandeză obligă ING să ofere în continuare servicii bancare grupului rus Gazprom, scrie Profit.ro.
Un tribunal din Amsterdam a interzis ING să închidă conturile filialei gigantului energetic rus Gazprom, până când acesta își va deschide un cont la o altă bancă din Europa.
Totul, în pofida riscurilor de sancțiuni și prejudiciu de imagine invocate de bancă.
Decizia tribunalului vine la finalul unui proces deschid de Gazprom International Projects, o companie înregistrată în Olanda, parte a grupului rus Gazprom International și al cărei cont la ING este singurul mijloc de plată al grupului rus în Europa.
ING a informat Gazprom încă din luna decembrie 2023 despre intenția sa de a nu-i mai oferi servicii bancare, având în vedere sancțiunile impuse de UE Rusiei în urma invaziei Ucrainei din februarie 2022.
Gazprom a susținut că 15 bănci, atât din interioru, cât și din afara UE, au refuzat să-i deschidă un cont și a avertizat că închiderea conturilor la ING îl va împiedica să își îndeplinească obligațiile de plată.
Tribunalul din Amsterdam a recunoscut că interesele ambelor părți sunt importante și a considerat legitimă dorința ING de a evita relațiile cu entități legate de Rusia. Pe de altă parte, tribunalul a subliniat că Gazprom nu este sancționat și că nu au fost demonstrate existența unor riscuri de spălare de bani.
„ING a prezentat un rezumat al tranzacțiilor din contul Gazprom, dar nu a susținut că acesta ar conține tranzacții dubioase sau suspecte”, se arată în hotărârea instanței.
Totodată, judecătorul a considerat că Gazprom a depus suficiente eforturi pentru a găsi o altă bancă și că șansele sale de succes sunt reduse din cauza legăturilor sale cu Rusia și a situației geopolitice.
Drept urmare, instanța a interzis ING să pună capăt relației cu Gazprom până când compania rusă nu va găsi o alternativă, deși a avertizat că Gazprom trebuie să continue să caute o altă bancă la care să-și deschidă cont.