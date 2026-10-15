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Benzinăriile Gazprom din România, preluate de doi oameni de afaceri români. Fostul șef eMAG, printre cumpărători

Elena Popescu
Benzinăriile Gazprom din România, preluate de doi oameni de afaceri români. Fostul șef eMAG, printre cumpărători
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Rețeaua de benzinării Gazprom din România ajunge sub controlul indirect al unor investitori români, în urma unei tranzacții realizate prin compania Argenta SRL, specializată în construcții metalice.

Firma este deținută de Adrian Crețoiu, care controlează 60% din capitalul social, și de Iulian Stanciu, fostul șef al eMAG, care deține restul de 40%. Potrivit Economica.net, Argenta SRL este compania care a cumpărat lanțul de benzinării.

Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția

Operațiunea a primit undă verde din partea Consiliului Concurenței, notează hotnews.ro. Tranzacția marchează o schimbare importantă în structura de control a rețelei Gazprom din România, care cuprinde 19 stații de alimentare cu carburanți.

Până la această operațiune, benzinăriile erau deținute prin intermediul NIS Petrol, companie asociată grupului petrolier sârb NIS.

Cine sunt oamenii de afaceri care au preluat rețeaua Gazprom

Iulian Stanciu este cunoscut în mediul de afaceri românesc pentru activitatea sa în comerțul online, în special pentru implicarea în dezvoltarea eMAG.

Acesta deține 40% din Argenta SRL, societatea prin care a fost realizată achiziția. Partenerul său, Adrian Crețoiu, este acționarul majoritar al companiei, cu o participație de 60%.

”Argenta SRL fusese preluată de Crețoiu și Stanciu anul trecut, de la grupul GSP al lui Gabriel Comănescu. Stanciu și Crețoiu controlează și Foraj Sonde Videle, care luna trecută a preluat Raffles Energy, o companie holding din Marea Britanie care deține 100% din Raffles Energy SRL și Zenith Resources SRL, două companii din România active în sectorul energetic, în special în domeniul gazelor naturale și al producției de energie electrică”, notează sursa anterior citată.

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