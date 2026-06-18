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Irineu Darău, ministrul Economiei. S-a rezolvat: „Romarm redevine o companie credibilă și bancabilă”

Irineu Darău, ministrul Economiei. S-a rezolvat:
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Irineu Darău, ministrul Economiei, a anunțat că situația contabilă de la ROMARM a fost rezolvată. Compania poate accesa finanțări și poate fi „un pilon de bază în Programul SAFE”. Romarm redevine o companie credibilă și „bancabilă”, susține ministrul.

Declarația ministului USR vine la puțin timp după ce directorul general al Romarm, Răzvan Pîrcălăbescu, îl acuza pe colegul său de partid și guvern, ministrul Apărării, Radu Miruță, de „înaltă trădare” și „subminarea economiei naționale” și cerea judecarea acestuia.

Raport de ministru

„La preluarea mandatului de ministru, la finalul lunii decembrie, am găsit o situație inacceptabilă la C.N. ROMARM S.A.: situațiile financiare pe anul 2024 erau complet blocate și neaprobate, din cauza unor rezerve serioase semnalate în raportul auditorului. (…)

După luni de muncă intensă alături de secretarii de stat și echipele din minister, am reușit să deblocăm această situație”, a anunțat miercuri Irineu Darău.

ROMARM și-a refăcut situațiile financiare

El susține că ROMARM și-a refăcut situațiile financiare conform standardelor și că a semnat mandatul pentru ședința A.G.O.A., în vederea aprobării rezultatelor pentru anii 2024 și 2025.

Ministrul Economiei arată că în acest fel Romarm redevine o companie credibilă și „bancabilă”, poate accesa programe de finanțare solide și poate susține direct fabricile din subordine, în care este acționar.

„O structură financiară sănătoasă este esențială pentru ca Romarm să fie un pilon de bază în Programul SAFE, cât și în celelalte programe de finanțare internaționale și naționale pentru industria de apărare”, mai spune ministrul.

Programul „Nucleu”

Ministerul a început și plățile pe programul de menținere a capacităților de producție în industria de apărare – așa numitul program „Nucleu”.

„Tocmai le-am mai trimis o adresă pentru a se asigura că nu mai există întârzieri suplimentare în alocarea sumelor din Nucleu, fiindcă oamenii sunt foarte importanți și chiar au nevoie să își primească salariile, după atâta timp”, adaugă Darău.

El spune că așteptarea lui de la Programul SAFE și din alte prezente și viitoare programe de înzestrare este extrem de ridicată: „Nu ne dorim doar finanțare și liste de cumpărături, ci o transformare profundă și reală a industriei de apărare.

Urmărim cu consecvență reindustrializarea, modernizarea, retehnologizarea și creșterea competitivității României la nivel internațional”, zice Darău.

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