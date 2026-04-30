Șeful Romarm cere judecarea lui Radu Miruță pentru înaltă trădare

Declarații extrem de dure în interiorul industriei de apărare. Directorul general al Romarm, Răzvan Pîrcălăbescu, îl acuză pe ministrul Apărării, Radu Miruță, de „înaltă trădare” și „subminarea economiei naționale”.

Șeful Romarm cere judecarea lui Radu Miruță

Șeful Romarm a lansat un atac frontal la adresa ministrului Apărării, în direct, în care a pus sub semnul întrebării modul în care sunt gestionate interesele industriei de apărare din România.

Afirmațiile vin pe fondul tensiunilor legate de programul SAFE.

„Eu cred că Miruță ar trebui să fie judecat pentru înaltă trădare și subminare a economiei naționale. Acest domn Miruță și-a bătut joc de tot ce înseamnă industrie de apărare, atât cât a fost el Ministru al Economiei, cât și este Ministru al Apărării. Și-a bătut joc de toate companiile românești din industria de apărare. Când a fost ministru, le-a privat de toți banii pentru investiții, iar acum a încercat sabotarea lor. Ați văzut și dumneavoastră prin toate declarațiile pe care le-a avut. Eu cred că asta ar trebui să facem în România, ca să nu se mai ajungă la astfel de subiecte”, au fost declarațiile date de Răzvan Pîrcălăbescu, manager al Romarm, la Antena 3 CNN.

Relația dintre Miruță și managerul Romarm este deja complicată. În trecut, ministrul Radu Miruță a sesizat DNA în legătură cu numirea lui Pîrcălăbescu la conducerea Romarm, într-un caz legat de presupuse nereguli privind experiența profesională.

Programul SAFE, de miliarde de euro

În centrul disputei se află programul SAFE , prin care România are acces la aproximativ 16,7 miliarde de euro pentru investiții în apărare.

SAFE este un instrument al UE care oferă împrumuturi de până la 150 de miliarde de euro pentru a ajuta statele membre ale UE să își sporească în mod rapid și semnificativ investițiile în domeniul apărării prin achiziții publice în comun.

Pentru România, programul ar trebui să acopere înzestrarea Armatei, investiții în infrastructură cu rol militar, dezvoltarea industriei naționale de apărare.

România a obținut a doua cea mai mare alocare din cadrul Programului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), de peste 16,6 miliarde euro, după Polonia, conform MApN.

Cazul Beretta

Tensiunile nu sunt izolate. În ultimii ani, mai mulți actori din industrie au criticat modul în care statul gestionează contractele de apărare, inclusiv în relația cu mari producători internaționali precum Beretta.

Gigantul italian Beretta a criticat recent modul în care Ministerul Apărării Naționale gestionează programul de armament individual finanțat prin SAFE. Compania reclamă lipsa totală de transparență și avertizează că o eventuală alegere a unui furnizor american ar putea încălca regulile europene și obiectivele strategice ale UE.