O absolventă a USV Iași a transformat tescovina de Fetească Neagră în creme și balsamuri

În contextul în care industria cosmetică acordă o atenție tot mai mare ingredientelor naturale și soluțiilor care reduc impactul asupra mediului, o absolventă a specializării „Managementul și Protecția Mediului” din cadrul Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV Iași) a demonstrat potențialul unui subprodus al industriei vinicole de a deveni o resursă valoroasă pentru dermo-cosmetice sustenabile.

Daria Diaconu și-a dedicat lucrarea de disertație valorificării tescovinei provenite din soiul autohton Fetească Neagră, explorând transformarea acesteia în ingrediente active pentru produse precum creme, balsamuri de buze și scruburi corporale, scrie Ziarul de Iași.

Prin această cercetare, tescovina — un reziduu rezultat în urma procesării strugurilor — este reinterpretată ca sursă de compuși cu valoare cosmetică, contribuind la dezvoltarea unor produse mai prietenoase cu mediul și la promovarea principiilor economiei circulare în industria de beauty.

Lucrarea de disertație, coordonată de asist. univ. dr. Diana Gabur, a fost evaluată recent de comisia de specialitate cu nota 9,33. Tânăra absolventă mărturisește că momentul susținerii a venit cu emoții puternice, dar și cu satisfacția de a-și prezenta rezultatele cercetării.

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