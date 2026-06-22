18 persoane au murit în Franța din cauza valului de caniculă care a lovit vestul Europei.

Doi copii au fost găsiți decedați într-o mașină parcată încinsă de căldura extremă. Echipajele de intervenție au încercat să-i resusciteze, dar din păcate n-au mai putut face nimic decât să raporteze decesul. Primul copil avea 2 ani, iar celălalt avea 4. Au fost găsiți inconștienți de către mama lor, în maina familiei aflată lângă casă, a declarat procurorul din Carpentras.

De asemenea, trei oameni vârstnici, cu vârste cuprinse între 80 și 95 de ani, au murit în regiunea Bordeaux weekendul trecut, ca urmare a problemelor de sănătate cauzate de caniculă, a annțat un oficial guvernamental local către France TV.

Serviciul Civil Francez de Siguranță Publică a raportat că 13 oameni s-au înecat duminică și luni. Organizația a îndemnat populația să înoate numai în locuri special amenajate și supravegheate.

Multe școli au fost închise ori programul școlar a fost modificat, potrivit Reuters.

Cele mai mari temperaturi înregistrate în Franța au fost în regiunile Bordeaux (41,9 grade Celsius) și Poitiers (41,2 grade Celsius). Meteorologii susțin că recordul anterior din anul 1947 a fost depășit.

Agențiile meteo din Marea Britanie avertizează că temperaturile ar putea bate recordul stabilit în 1976 în această săptămână, fiind raportată cea mai caldă lună iunie din istoria recentă. Potrivit raportului Oranizației Mondiale Meteo, verile în Europa vor fi din ce în ce mai călduroase din cauza schimbărilor climatice.

În Spania au fost raportate temperaturi de 40 de grade Celsius, iar în 12 orașe din Italia, autoritățile au emis alerta roșie de caniculă.

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