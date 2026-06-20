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Weekend cu 36 de grade la umbră. Care sunt zonele lovite de caniculă și unde sunt așteptate vijelii. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul

Weekend cu 36 de grade la umbră. Care sunt zonele lovite de caniculă și unde sunt așteptate vijelii. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
Weekend neobșnuit de cald. Temperaturile ajung la 36°C. Foto: Shutterstock
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Acest weekend vine cu temperaturi neobișnuit de mari pentru luna iunie, cu un val de caniculă și atenționări cod galben în România. Gândul a stat de vorbă cu meteorologul ANM și oferă informații de ultimă oră despre buletinul meteo valabil în acest weekend. Se anunță până la 36°C, dar și unele episoade de instabilitate atmosferică accentuată.

Potrivit meteorologilor, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, dar și în Europa. Disconfortul termic va crește semnificativ în special în vest și sud-vest, unde se vor înregistra temperaturi maxime de până la 34–36 de grade Celsius.

Temperaturi la limita caniculei, mai ales duminică, în toată țara. Sunt posibile și averse torențiale

Cele mai ridicate valori sunt așteptate duminică, 21 iunie, când local va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau depăși pragul critic de 80 de unități.

În acest weekend, vremea va fi una călduroasă în cea mai mare parte a țării. Sunt temperaturi cu mult mai mari decât cele normale ale perioadei. Disconfortul termic va fi accentuat astăzi, sâmbătă, în partea de vest.

Apoi și în partea de sud-vest a țării. Însă foarte important de precizat este că nu vor lipsi manifestările de instabilitate atmosferică. Sâmbătă acestea vor prefera zona Carpaților Orientali și local Carpații Meridionali. Iar duminică, manifestările de instabilitate vor viza zona Carpaților Orientali și Meridionali.

Unde sunt așteptate perioade cu înnorări, cu averse torențiale, cu frecvente descărcări electrice, cu intensificări ale vântului. Cu posibile vijelii și chiar căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Dacă ne referim la cantități, acestea vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 litri pe metru pătrat, a declarat meteorologul ANM Oana Catrina pentru Gândul.

Valori meteo între 30-36 grade în vestul țării și Transilvania

Specialistul arată că ANM a emis o atenționare meteorologice cod galben, pentru caniculă, mai ales în vestul țării, vestul și centrul Transilvaniei

Dacă ne întoarcem la regimul termic, spuneam că sunt valori cu mult mai mari decât cele normale perioadei în acest weekend. Concret, sub atenționarea unei atenționări meteorologice cod galben, astăzi se vor desfășura în partea de sud-vest a Olteniei, Banatului, Crișana, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei temperaturi cuprinse cam între 30 și 34 de grade. Cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.

Disconfort termic accentuat mai ales în vestul țării

Disconfortul termic va fi unul în accentuare. Indicele temperatură-umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Mâine, duminică, de această dată și în sud-vestul Munteniei, toată Oltenia, din nou în Banat, Crișana, Maramureș și totodată cea mai mare parte a Transilvaniei, anticipăm valori de temperatură cu mult peste cele normale. Temperaturi maxime cam între 31 și 36 grade, cu cele mai ridicate valori în partea de vest și de sud-vest a țării, unde local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi unul ridicat. Astfel indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În partea de vest a țării, vom avea caniculă, temperaturile vor depăși 35 de grade la orele amiezii, explică meteorologul ANM.

Săptămâna viitoare vine cu averse torențiale și rafale de vânt puternic

Pe lângă valul de căldură, meteorologii ne avertizează că vom avea parte și de perioade de instabilitate atmosferică. Duminică și luni, în vestul țării, precum și în zona Carpaților Occidentali și Meridionali, dar și marți, 23 iunie, în sud, centru și nord-est, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 40–60 km/h. De asemenea, se vor semnala izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 l/mp, iar izolat pot depăși 30 l/mp.

Luni, 22 iunie, avertizările vizează în special Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. În aceste regiuni, maximele vor fi între 30 și 34 de grade, cu disconfort termic ridicat.

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