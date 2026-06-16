Acordul lui Trump cu Iranul provoacă nedumerire la G7. Aliații SUA așteaptă răspunsuri de la Washington. „Temele fierbinți”, marile necunoscute

Liderii G7 și aliații Washingtonului încearcă să afle ce conține, de fapt, acordul încheiat între Statele Unite și Iran. Deși președintele Donald Trump a anunțat un succes diplomatic major, documentul nu a fost făcut public, iar detaliile rămân neclare chiar și pentru partenerii apropiați ai SUA.

Summitul G7 de la Evian a fost dominat nu doar de războiul din Ucraina, ci și de numeroasele întrebări legate de noul acord dintre Statele Unite și Iran, prezentat de președintele Donald Trump drept un pas major spre stabilizarea Orientului Mijlociu, scrie CNN.

La o cină organizată pe malul Lacului Geneva, liderii celor mai puternice economii ale lumii au încercat să obțină explicații despre conținutul acordului. Potrivit unor oficiali familiarizați cu discuțiile, mulți dintre participanți au plecat însă fără răspunsuri clare.

La mai bine de 24 de ore după semnarea virtuală a documentului, termenii exacți ai înțelegerii continuă să fie cunoscuți doar de un cerc restrâns de oficiali din Washington și Teheran. Nici Statele Unite, nici Iranul nu au publicat textul memorandumului de aproximativ o pagină și jumătate, ceea ce a alimentat speculațiile și interpretările contradictorii.

Nici aliații SUA nu au văzut documentul

Potrivit informațiilor apărute până acum, nici liderii europeni reuniți la summit și nici alte state partenere nu au avut acces la textul acordului. Președintele francez Emmanuel Macron și ceilalți lideri ai G7 au salutat eforturile diplomatice ale președintelui Donald Trump, însă în spatele ușilor închise au cerut explicații suplimentare privind obligațiile asumate de fiecare parte.

Un oficial american de rang înalt a declarat că documentul va fi publicat înaintea ceremoniei oficiale programate vineri în Elveția, unde vicepreședintele JD Vance este așteptat să participe. Cu toate acestea, președintele Donald Trump a oferit un calendar diferit.

„Vreau să fie publicat. Așa că probabil destul de curând. Aș spune că la ceva timp după vineri”, a spus președintele Donald Trump.

Confuzia a fost amplificată și de informațiile contradictorii privind semnarea acordului. Potrivit administrației americane, documentul a fost semnat pentru partea iraniană de Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian și principalul negociator al Teheranului.

Strâmtoarea Ormuz și programul nuclear, marile necunoscute

Una dintre cele mai importante întrebări rămase fără răspuns privește viitorul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial. Președintele Donald Trump a afirmat că traficul prin strâmtoare va fi „permanent fără taxe”, însă oficialii iranieni au transmis că vor păstra controlul asupra tranzitului și că își rezervă dreptul de a percepe taxe dacă va fi necesar.

Vicepreședintele JD Vance a recunoscut că acest aspect nu este încă pe deplin clarificat.

„Acesta este genul de lucruri pe care le vom clarifica în cadrul acestor negocieri tehnice”, a declarat JD Vance pentru CNBC.

De asemenea, rămân întrebări importante privind viitorul programului nuclear iranian. Nu este clar ce se va întâmpla cu stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului, cu centrifugele nucleare și cu regimul de inspecții internaționale care va fi aplicat. Consilierii administrației americane insistă că Iranul nu va beneficia imediat de ridicarea sancțiunilor și de acces la fonduri blocate până când nu își va respecta obligațiile asumate.

Totuși, mai mulți oficiali ai administrației au sugerat că Washingtonul ia în calcul măsuri limitate de relaxare economică pentru a consolida încrederea dintre cele două părți. În paralel, Statele Unite încearcă să convingă statele din Golf să contribuie la un fond internațional de reconstrucție estimat la 300 de miliarde de dolari pentru Iran.

Discuțiile pe această temă continuă marți, în cadrul reuniunilor extinse ale summitului G7, la care participă liderii Egiptului, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite, țări care au jucat un rol important în negocierile dintre Washington și Teheran.