Liderii G7 se reunesc marți la Evian pentru discuții cruciale despre războiul din Ucraina. Volodimir Zelenski cere de la marile puteri un răspuns ferm după noile atacuri rusești. Totodată, Donald Trump, care tocmai a anunțat pacea oficială cu Iranul, afirmă că există o șansă pentru avansarea negocierilor de pace și între Rusia și Ucraina.

Războiul din Ucraina se află în centrul agendei summitului G7 desfășurat la Evian, în Franța, unde liderii celor mai puternice economii occidentale urmează să discute cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre viitorul conflictului și perspectivele unei eventuale păci. Întâlnirea are loc într-un moment tensionat, după un nou val de atacuri rusești asupra Kievului și altor regiuni ucrainene, soldate cu victime și distrugeri importante, scrie France 24.

La sosirea sa la summit, președintele Donald Trump a sugerat că există o posibilă oportunitate diplomatică pentru avansarea negocierilor.

„Poate putem face ceva. Amândoi sunt deschişi la această idee”, a declarat președintele Donald Trump cu privire la posibilitatea implementării unei păci durabile în Ucraina.

Liderul de la Casa Albă a precizat că a discutat recent atât cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cât și cu liderul rus Vladimir Putin.

„Am avut două conversaţii foarte bune ieri”, a adăugat șeful de la Casa Albă.

Zelenski cere un răspuns ferm după noile atacuri rusești

Înaintea reuniunii cu liderii G7, Volodimir Zelenski a solicitat un răspuns „decisiv şi substanţial” din partea aliaților occidentali, după atacurile lansate de Rusia asupra Ucrainei. Potrivit autorităților de la Kiev, ultimele bombardamente au provocat moartea a cel puțin 11 persoane și au avariat grav mai multe obiective civile, inclusiv o catedrală emblematică din capitala ucraineană.

Liderii europeni prezenți la summit încearcă să mențină unitatea occidentală în sprijinul Ucrainei și să îl convingă pe președintele Donald Trump să continue presiunile asupra Moscovei. Surse diplomatice susțin că statele europene doresc ca Rusia să fie determinată să accepte condiții de pace favorabile Kievului și se opun oricărei formule care ar obliga Ucraina să facă concesii teritoriale majore.

Președintele american a dezvăluit, de asemenea, că a propus organizarea unei întâlniri cu Vladimir Putin în cadrul summitului G7.

„Moscova nu era pregătită”, a explicat președintele Donald Trump.

G7 discută și situația din Orientul Mijlociu

Pe agenda summitului figurează și conflictul din Orientul Mijlociu, care va fi analizat într-o sesiune specială dedicată Iranului. La reuniune sunt așteptați președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, emirul Qatarului și președintele Emiratelor Arabe Unite.

Liderii occidentali vor încerca să afle mai multe detalii despre acordul anunțat de președintele Donald Trump cu Iranul, care, potrivit declarațiilor sale, ar urma să contribuie la încheierea conflictului regional și la redeschiderea completă a traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Între timp, premierul britanic Keir Starmer a anunțat un nou pachet de sprijin pentru Ucraina, care include livrări de uraniu îmbogățit pentru centralele nucleare și sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

„Condamnând atacurile barbare ale Rusiei asupra Ucrainei”, a declarat Starmer. Liderul de la Londra a transmis că Marea Britanie este pregătită să își extindă eforturile pentru a sprijini Kievul atât militar, cât și energetic.

„Sufocarea resurselor care alimentează războiul lui Putin și furnizarea de energie Ucrainei pentru iernile următoare” reprezintă obiectivele noii strategii britanice, a declarat Keir Starmer.