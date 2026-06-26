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AfD, în centrul unui nou scandal, după ce un lider al formațiunii de extremă-dreapta din Germania a fost fotografiat făcând „salutul interzis”

AfD, în centrul unui nou scandal, după ce un lider al formațiunii de extremă-dreapta din Germania a fost fotografiat făcând „salutul interzis
Martin Reichardt, deputat AfD - Foto: X/@Spreebabylon
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Un deputat al partidului de extremă dreapta AfD se află în centrul unui scandal major înaintea unor alegeri regionale importante din Germania, după ce în spațiul public a apărut o fotografie politicianul pare să facă salutul nazist. 

Un nou scandal lovește partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), cu doar câteva săptămâni înaintea unor alegeri regionale considerate decisive. Deputatul federal Martin Reichardt, unul dintre liderii formațiunii în landul Saxonia-Anhalt, este vizat de critici după apariția unei fotografii în care pare să execute salutul nazist, gest interzis prin lege în Germania.

Imaginea, publicată în premieră de podcastul Inside AfD al publicației Politico, surprinde un eveniment desfășurat în urmă cu șase ani. În fotografie, Reichardt apare cu brațul stâng ridicat și zâmbind în timpul unei reuniuni interne a partidului.

Parlamentarul respinge însă categoric interpretarea potrivit căreia ar fi făcut salutul nazist.

„Nu a fost un salut hitlerist”, a declarat Martin Reichardt, deputat federal AfD, pentru Politico.

El susține că gestul făcea parte dintr-o „ceremonie umoristică de învestire în cavalerie”, organizată împreună cu un alt participant la eveniment.

Martin Reichardt (centru) - Foto: X/@MitAktien

Martin Reichardt (centru) – Foto: X/@MitAktien

Martori susțin că gestul a fost intenționat

Două persoane care au participat la reuniune și au acceptat să vorbească sub protecția anonimatului afirmă că gestul a fost făcut în mod deliberat și că, în timpul momentului, Reichardt ar fi fost salutat cu apelativul „Mein Führer”.

Persoana despre care se afirmă că ar fi rostit aceste cuvinte, Markus Motschmann, neagă această versiune, însă confirmă autenticitatea fotografiei.

„A fost menit să fie amuzant. Este absolut ridicol că se face din nou atâta vâlvă din asta”, a declarat Markus Motschmann.

Scandalul izbucnește într-un moment sensibil pentru AfD, care conduce în sondajele de opinie înaintea alegerilor regionale programate în estul Germaniei, în luna septembrie.

Conservatorii cer explicații. AfD vorbește despre o campanie de denigrare

Reacțiile din partea clasei politice germane nu au întârziat. Premierul landului Saxonia-Anhalt, conservatorul Sven Schulze, a condamnat ferm apariția fotografiei.

„Salutul nazist este o declarație de convingere, nu o greșeală. Oricine afișează așa ceva nu are ce căuta într-un parlament”, a declarat Sven Schulze, premierul landului Saxonia-Anhalt.

În replică, filiala regională a AfD din Saxonia-Anhalt a transmis pe platforma X că acuzațiile reprezintă „o încercare disperată de a lansa o campanie de denigrare” împotriva partidului.

Potrivit sondajelor, AfD este creditată în prezent cu aproximativ 42% din intențiile de vot în Saxonia-Anhalt, rezultat care i-ar putea aduce, pentru prima dată de la înființarea partidului în 2013, posibilitatea de a conduce guvernul unui land german.

Controversa apare pe fondul altor scandaluri care au implicat membri ai AfD.

Deputatul Matthias Moosdorf urmează să fie judecat în luna octombrie, după ce procurorii l-au acuzat că ar fi efectuat un salut nazist în interiorul clădirii Bundestagului în anul 2023. Moosdorf respinge acuzațiile.

„Resping cu vehemență acuzația că aș fi făcut așa-numitul salut hitlerist în incinta Bundestagului și consider acest lucru o încercare de denigrare politică”, a declarat Matthias Moosdorf.

În Germania, afișarea publică a simbolurilor și gesturilor asociate regimului nazist, inclusiv salutul nazist, este interzisă prin lege. Instanțele analizează astfel de cazuri în funcție de modul în care gestul poate fi perceput de un observator obiectiv, indiferent dacă este executat cu brațul drept sau cu brațul stâng.

În ciuda controverselor repetate din ultimii ani, AfD continuă să înregistreze creșteri în sondajele naționale și regionale, iar Martin Reichardt este așteptat să candideze pentru un nou mandat în conducerea federală a partidului la congresul programat luna viitoare.

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