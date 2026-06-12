Cancelarul Friedrich Merz se confruntă cu una dintre cele mai dificile provocări politice din ultimele decenii. Creșterea rapidă a partidului de extremă dreapta AfD obligă coaliția de guvernare să livreze reforme majore înaintea unor alegeri regionale considerate cruciale pentru viitorul Germaniei.

Popularitatea tot mai mare a partidului Alternativa pentru Germania (AfD) transformă următoarele luni într-un test decisiv pentru cancelarul Friedrich Merz și pentru coaliția sa formată din conservatori și social-democrați, scrie Politico.eu.

În timp ce extrema dreaptă, favorabilă reluării relațiilor cu Rusia conduce detașat în sondaje în mai multe regiuni din estul Germaniei și câștigă teren inclusiv la nivel național, liderul de la Berlin încearcă să accelereze adoptarea unor reforme economice și sociale majore pentru a demonstra că actuala guvernare poate răspunde problemelor cu care se confruntă țara.

Pentru Merz, miza depășește supraviețuirea politică a propriului cabinet.

„Timpul se scurge. În această sesiune legislativă, vrem să reînnoim fundamentul țării noastre, astfel încât să reziste din nou mulți ani”, le-a declarat Friedrich Merz parlamentarilor din Bundestag.

Alegerile regionale programate în septembrie în fostele landuri est-germane sunt privite ca un test major atât pentru guvern, cât și pentru capacitatea democrației germane de a rezista ascensiunii formațiunilor radicale.

Crește nemulțumirea în rândul electoratului german

Guvernul german și-a propus să ajungă în următoarele săptămâni la acorduri privind o serie de reforme considerate esențiale pentru viitorul economiei. Printre acestea se numără modificări ale sistemului fiscal, reforma pensiilor, schimbări în sistemul de sănătate și măsuri privind îngrijirea pe termen lung. Însă multe dintre aceste proiecte sunt extrem de sensibile politic.

Pentru a face sistemul de pensii sustenabil pe termen lung, experții discută inclusiv despre creșterea vârstei de pensionare și reducerea unor beneficii, măsuri care riscă să provoace nemulțumiri puternice în rândul populației.

În același timp, economia germană traversează o perioadă complicată, marcată de costuri ridicate la energie, încetinirea industriei și temeri legate de pierderea competitivității economice. Potrivit sondajului DeutschlandTrend, nivelul de îngrijorare al germanilor față de situația economică a ajuns la cel mai ridicat nivel de după criza financiară globală din 2008.

Andreas Bovenschulte, primarul landului Bremen și membru al SPD, și-a exprimat scepticismul cu privire la capacitatea guvernului de a rezolva simultan atât de multe probleme.

„Este lăudabil faptul că guvernul federal abordează probleme care au rămas nesoluționate de zeci de ani, dar poate fi realizat totul dintr-o dată?”, a declarat Andreas Bovenschulte.

AfD profită de nemulțumirea alegătorilor

În timp ce partidele aflate la guvernare încearcă să găsească soluții, extrema dreapta condusă de partidul AfD continuă să capitalizeze nemulțumirea unei părți tot mai mari a electoratului. Co-liderul formațiunii, Alice Weidel, a criticat dur reformele pregătite de guvern și a susținut că povara financiară va cădea în principal asupra contribuabililor germani.

„Contribuabilii germani și cei care plătesc contribuții la asigurările sociale vor trebui să plătească contribuții mai mari la pensii și să lucreze mai mult”, a declarat Alice Weidel, liderul AfD.

În fața acestei presiuni politice, Friedrich Merz încearcă să transmită un mesaj de optimism și încredere. Într-un discurs adresat colegilor săi din CDU, cancelarul a reluat celebra formulă folosită în trecut de Angela Merkel.

„Putem s-o facem! Noi, germanii, trebuie să renunțăm în sfârșit la reflexul nostru foarte german de a ne desconsidera constant. Să continuăm să lucrăm împreună la acest proiect în curs de desfășurare care este Germania”, a declarat Friedrich Merz.

În următoarele luni, succesul sau eșecul reformelor promovate de guvern ar putea influența nu doar viitorul politic al lui Friedrich Merz, ci și direcția pe care o va urma cea mai mare economie a Europei, care ar putea influența inclusiv politica din România.