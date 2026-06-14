Prima pagină » Știri externe » Aflat spre final de mandat, Macron vrea să-și consolideze moștenirea prin gloria Franței la Campionatul Mondial

Aflat spre final de mandat, Macron vrea să-și consolideze moștenirea prin gloria Franței la Campionatul Mondial

Aflat spre final de mandat, Macron vrea să-și consolideze moștenirea prin gloria Franței la Campionatul Mondial
Galerie Foto 9
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Emmanuel Macron mizează pe succesul naționalei Franței la Campionatul Mondial ca pe o ultimă pârghie care să îi definească moștenirea politică pozitivă înainte de încheierea mandatului său prezidențial. Aflat în poziția de președinte pe final de mandat, Macron se folosește de turneul de fotbal din America de Nord pentru a unifica o națiune profund polarizată politic, scrie POLITICO.

„Când vine vorba de fotbal, președintele nu trebuie absolut deloc să forțeze lucrurile, poate vorbi despre asta ore întregi”, a spus Karl Olive, un parlamentar apropiat de Macron. „Există puține oportunități de a uni populația… Ar fi frumos să avem un moment în care, indiferent de opinii, să putem sărbători.”

Franța este marcată în prezent de tensiuni politice interne mari și de ascensiunea extremei drepte în sondaje, fapt pentru care fotbalul rămâne unul dintre puținele momente capabile să adune întreaga populație sub aceleași culori.

Mandatul de președinte al lui Emmanuel Macron a coincis cu una dintre cele mai glorioase perioade din istoria fotbalului francez, după ce echipa națională a cucerit trofeul mondial în 2018 și a ajuns în finala Cupei Mondiale pentru a doua oară consecutiv în 2022.

Strategia din 2018 nu a avut viață lungă

Victoria la Cupa Mondială din 2018 de la Moscova a fost rapid umbrită de un scandal care l-a implicat pe adjunctul său de cabinet, care agresa protestatarii dându-se drept ofițer de poliție. Ulterior au început și protestele „Vestelor Galbene”.

Macron nu a reușit să obțină o creștere a popularității nici în urma Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, care au avut loc în timp ce țara încă se confrunta cu decizia sa nefericită de a dizolva parlamentul.

Anul acesta, marile favorite să câștige Cupa Mondială sunt Spania și Franța. Ibericii sunt considerați de majoritatea specialiștilor, inclusiv de supercomputerul Opta, drept favorita numărul unu. A doua favorită este chiar Franța, care beneficiază de un lot extrem de valoros, condus de Kylian Mbappé, și de o uriașă experiență în fazele superioare ale turneelor de fotbal.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ucraina și Moldova intră de luni în prima fază a negocierilor de aderare la UE
18:22
Ucraina și Moldova intră de luni în prima fază a negocierilor de aderare la UE
NEWS ALERT Iranul anunță că atacurile Israelului în Beirut ar putea da peste cap acordul de pace cu SUA. Teheranul amenință cu riposta
17:27
Iranul anunță că atacurile Israelului în Beirut ar putea da peste cap acordul de pace cu SUA. Teheranul amenință cu riposta
SCANDAL Liderul naționalist Jordan Bardella din Franța respinge sprijinul lui Trump în alegerile din 2027
17:25
Liderul naționalist Jordan Bardella din Franța respinge sprijinul lui Trump în alegerile din 2027
REFERENDUM Elveția a spus „Nu” inițiativei de plafonare a numărului de locuitori al țării. Care este rezultatul referendumului care voia să interzică imigrația
17:17
Elveția a spus „Nu” inițiativei de plafonare a numărului de locuitori al țării. Care este rezultatul referendumului care voia să interzică imigrația
COMUNICAT MAE revine cu un comunicat de presă după violențele din Irlanda de Nord. Mai mulți români au depus cereri pentru repatriere
16:39
MAE revine cu un comunicat de presă după violențele din Irlanda de Nord. Mai mulți români au depus cereri pentru repatriere
POLITICĂ Cum reacționează presa străină la rocada lui Nicușor Dan pentru Palatul Victoria. Veștea, „ultima carte” jucată pentru a salva stabilitatea țării
15:37
Cum reacționează presa străină la rocada lui Nicușor Dan pentru Palatul Victoria. Veștea, „ultima carte” jucată pentru a salva stabilitatea țării
Mediafax
Marșul Normalității, cu Diana Șoșoacă printre participanți, s-a încheiat cu amenzi și sesizări penale
Digi24
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
Cancan.ro
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Adevarul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia acum se recoltează”
Mediafax
Pe ce voturi mizează Adrian Veștea să își treacă Guvernul: care tabără câștigă
Click
Un nou trend în materie de vacanțe, tot mai popular printre români. Cât costă excursiile de o zi prin Europa: „Aş recomanda oricui”
Digi24
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
Cancan.ro
Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani
Ce se întâmplă doctore
Primele rezultate ale autopsiei în cazul băiețelului de 2 ani găsit mort într-un apartament din Galați. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Descopera.ro
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Cristalele de spațiu-timp ar putea genera găuri negre rare
REACȚIE UDMR, luată prin surprindere de desemnarea lui Adrian Veștea: „Kelemen Hunor nu a fost informat”
18:28
UDMR, luată prin surprindere de desemnarea lui Adrian Veștea: „Kelemen Hunor nu a fost informat”
REACȚIE George Simion condamnă ingerința lui Nicușor Dan în PNL și desemnarea lui Veștea peste decizia partidului
18:01
George Simion condamnă ingerința lui Nicușor Dan în PNL și desemnarea lui Veștea peste decizia partidului
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
17:58
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWS Ședință la USR după decizia lui Nicușor Dan. Liderii vor decide dacă îl susțin pe Adrian Veștea
17:29
Ședință la USR după decizia lui Nicușor Dan. Liderii vor decide dacă îl susțin pe Adrian Veștea
REACȚIE Preşedintele Senatului califică nominalizarea lui Adrian Veștea ca pe „un act greu de digerat” politic. Ce spune liberalul legat de ședința de luni
17:28
Preşedintele Senatului califică nominalizarea lui Adrian Veștea ca pe „un act greu de digerat” politic. Ce spune liberalul legat de ședința de luni
ULTIMA ORĂ Gigi Becali s-a dezlănțuit în fața bisericii și îi numește sataniști pe Ilie Bolojan și pe USR: „Veștea ăla să rămână în jurul liberalilor”
16:50
Gigi Becali s-a dezlănțuit în fața bisericii și îi numește sataniști pe Ilie Bolojan și pe USR: „Veștea ăla să rămână în jurul liberalilor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe