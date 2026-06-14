Aflat spre final de mandat, Macron vrea să-și consolideze moștenirea prin gloria Franței la Campionatul Mondial

Emmanuel Macron mizează pe succesul naționalei Franței la Campionatul Mondial ca pe o ultimă pârghie care să îi definească moștenirea politică pozitivă înainte de încheierea mandatului său prezidențial. Aflat în poziția de președinte pe final de mandat, Macron se folosește de turneul de fotbal din America de Nord pentru a unifica o națiune profund polarizată politic, scrie POLITICO.

„Când vine vorba de fotbal, președintele nu trebuie absolut deloc să forțeze lucrurile, poate vorbi despre asta ore întregi”, a spus Karl Olive, un parlamentar apropiat de Macron. „Există puține oportunități de a uni populația… Ar fi frumos să avem un moment în care, indiferent de opinii, să putem sărbători.”

Franța este marcată în prezent de tensiuni politice interne mari și de ascensiunea extremei drepte în sondaje, fapt pentru care fotbalul rămâne unul dintre puținele momente capabile să adune întreaga populație sub aceleași culori.

Mandatul de președinte al lui Emmanuel Macron a coincis cu una dintre cele mai glorioase perioade din istoria fotbalului francez, după ce echipa națională a cucerit trofeul mondial în 2018 și a ajuns în finala Cupei Mondiale pentru a doua oară consecutiv în 2022.

Strategia din 2018 nu a avut viață lungă

Victoria la Cupa Mondială din 2018 de la Moscova a fost rapid umbrită de un scandal care l-a implicat pe adjunctul său de cabinet, care agresa protestatarii dându-se drept ofițer de poliție. Ulterior au început și protestele „Vestelor Galbene”.

Macron nu a reușit să obțină o creștere a popularității nici în urma Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, care au avut loc în timp ce țara încă se confrunta cu decizia sa nefericită de a dizolva parlamentul.

Anul acesta, marile favorite să câștige Cupa Mondială sunt Spania și Franța. Ibericii sunt considerați de majoritatea specialiștilor, inclusiv de supercomputerul Opta, drept favorita numărul unu. A doua favorită este chiar Franța, care beneficiază de un lot extrem de valoros, condus de Kylian Mbappé, și de o uriașă experiență în fazele superioare ale turneelor de fotbal.