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Alegeri cruciale în Armenia. Erevanul își alege direcția între Moscova și Vest. Mii de alegători veniți din Rusia au blocat aeroportul din capitală

Ionuț Stan
Alegeri în Armenia - Foto: Facebook
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Armenia votează într-un scrutin parlamentar cu miză majoră pentru viitorul geopolitic al țării. Deja, cozi uriașe s-au format la aeroportul din Erevan după sosirea unui număr mare de cetățeni armeni din Rusia, veniți să participe la alegeri într-un context marcat de tensiuni cu Moscova și apropierea de Occident.

Armenii sunt chemați duminică la urne pentru unul dintre cele mai importante scrutinuri parlamentare din ultimii ani, alegeri care ar putea influența decisiv direcția geopolitică a țării și relațiile sale cu Rusia, Occidentul și Azerbaidjanul, scrie France 24.

Interesul pentru vot a fost atât de mare încât aeroportul internațional din Erevan s-a confruntat cu aglomerație semnificativă. Mii de cetățeni armeni care locuiesc în Rusia au revenit în țară pentru a-și exercita dreptul constituțional de vot, generând cozi impresionante în terminalele de sosiri.

Sursa video – X/@saki552003

Alegerile sunt considerate un test major pentru guvernul condus de premierul Nikol Pașinian, liderul care a schimbat semnificativ orientarea strategică a Armeniei după venirea sa la putere în 2018.

Armenia votează între Moscova și Occident

Potrivit sondajelor de opinie, partidul de guvernământ Contractul Civil, condus de Nikol Pașinian, pornește cu prima șansă și este creditat cu aproximativ 32% din intențiile de vot.

Sursa video – X/@burcuas

De cealaltă parte, principala forță de opoziție este partidul pro-rus Armenia Puternică, care ar beneficia de susținerea a aproximativ 11% dintre alegători.

În ultimii ani, Pașinian a promovat o apropiere tot mai accentuată de statele occidentale și a redus dependența politică și strategică față de Rusia, aliatul tradițional al Armeniei. Această schimbare a provocat tensiuni puternice cu Moscova. Autoritățile ruse au avertizat în repetate rânduri Erevanul cu privire la eventualele consecințe economice ale îndepărtării de Rusia, iar mai multe măsuri comerciale au afectat exporturile armene către piața rusă.

În spațiul public au apărut și acuzații potrivit cărora Moscova ar încerca să influențeze rezultatul alegerilor prin mobilizarea unui număr mare de cetățeni armeni care locuiesc în Rusia pentru a susține formațiunile politice favorabile Kremlinului.

Războiul din Nagorno-Karabah continuă să influențeze politica internă

Premierul Nikol Pașinian intră în alegeri cu un bilanț controversat. Susținătorii săi afirmă că a reușit să deschidă Armenia către Occident și să reducă dependența de Rusia, însă adversarii politici îl acuză că a făcut concesii importante Azerbaidjanului. Criticile s-au amplificat după pierderea regiunii Nagorno-Karabah în 2023, când Azerbaidjanul a recucerit teritoriul locuit majoritar de etnici armeni în urma unei operațiuni militare rapide.

În același timp, organizații pentru drepturile omului și lideri ai opoziției au criticat guvernul pentru arestarea mai multor adversari politici, inclusiv membri și candidați ai partidului Armenia Puternică.

Executivul de la Erevan respinge acuzațiile și susține că măsurile luate de autorități au vizat persoane suspectate că pregăteau acțiuni de destabilizare și tentative de lovitură de stat.

Rezultatul scrutinului este urmărit cu atenție atât la Moscova și Bruxelles, cât și la Washington și Baku, fiind considerat un moment decisiv pentru viitorul politic și strategic al Armeniei.

Sursa video – X/@SputnikArm

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