Atac cu drone ucrainene asupra infrastructurii feroviare critice din Donbasul ocupat de ruși. Explozii și incendii în Luhansk și Donețk

Mai multe obiective energetice și feroviare din regiunile ocupate Luhansk și Donețk ar fi fost atacate de drone ucrainene în noaptea de 6 spre 7 iunie. Incendiile au cuprins substații electrice și infrastructură folosită pentru aprovizionarea forțelor ruse din Donbas.

Noi atacuri cu drone ucrainene au vizat infrastructura strategică din teritoriile ocupate de Rusia în estul Ucrainei. Potrivit Kiev Independent, mai multe obiective feroviare și energetice din regiunile Luhansk și Donețk au fost lovite de drone kamikaze în noaptea de 6 spre 7 iunie.

Una dintre ținte ar fi fost infrastructura feroviară din apropierea localității Rodakove, în regiunea Luhansk. În urma atacului, o substație electrică a fost cuprinsă de flăcări, afectând o zonă importantă pentru alimentarea rețelei feroviare utilizate de armata rusă. Un alt incendiu a fost raportat în apropierea localității Chystiakove, din regiunea Donețk, unde o altă instalație asociată infrastructurii feroviare ar fi fost lovită de drone de atac.

Sursa video – X/@JayinKyiv

O centrală termică din orașul Zuhres, în flăcări

Potrivit aceleiași surse, dronele ucrainene au atacat și o centrală termică din orașul Zuhres, în regiunea Donețk, în dimineața zilei de 7 iunie. Dimensiunea pagubelor și impactul asupra infrastructurii energetice nu au fost comunicate oficial.

Sursa video – X/@Beefeater_Fella

Regiunile Donețk și Luhansk formează Donbasul, teritoriu ocupat parțial de Rusia încă din 2014 și transformat într-unul dintre principalele centre logistice pentru susținerea operațiunilor militare rusești din estul și sudul Ucrainei.

În ultimele luni, forțele ucrainene și-au concentrat tot mai mult eforturile asupra infrastructurii utilizate de armata rusă pentru transportul de echipamente, muniții și combustibil către front. Pe 4 iunie, Forța Sistemelor Fără Pilot a Ucrainei a anunțat că a efectuat mai multe atacuri asupra Aeroportului Donețk, ocupat de Rusia. Potrivit armatei ucrainene, instalația este folosită de unitatea de elită rusă Rubikon pentru lansarea dronelor kamikaze Shahed împotriva orașelor ucrainene.

În paralel, operatorii de drone ai Regimentului 3 din cadrul Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei au anunțat că au obținut controlul aerian asupra unei porțiuni a rutei logistice folosite de Rusia pentru aprovizionarea Crimeei ocupate.

„Acesta este doar începutul. Urmează și altele”, a transmis armata ucraineană.

Atacurile fac parte din strategia Kievului de a reduce capacitatea Moscovei de a susține operațiunile militare prin lovirea infrastructurii logistice și a bazelor folosite pentru lansarea dronelor și transportul resurselor către front.

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